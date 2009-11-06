۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۳۴

استقلال در غیاب 3 بازیکن تمرین کرد/ تدابیر ویژه برای مبارزه با آنفلوانزا

تیم فوتبال استقلال آخرین تمرین خود پیش از رویارویی با راه آهن شهرری را در غیاب محمد محمدی، امید روانخواه و بیژن کوشکی برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین از ساعت 16:15 در ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد و تا ساعت 17:10 به طول انجامید که بخش عمده آن شامل مرور تاکتیک‌های دیدار مقابل راه آهن بود.

در ابتدای تمرین امروز (جمعه) بازیکنان دور زمین دویدند، سپس در چند گروه به بازی آقا وسط پرداختند و دست آخر با سانتر از جناحین و شوتزنی به کار خود پایان دادند.

همانطور که عنوان شد محمد محمدی، بیژن کوشکی و امید روانخواه در تمرین امروز استقلال حضور نداشتند. خسرو حیدری نیز که هنوز بطور کامل از بند مصدومیت رهایی پیدا نکرده است، بصورت اختصاصی زیر نظر پزشک تیم تمرین کرد.

همچنین اریش روته مولر و کرافت، مربیان آلمانی تیم فوتبال استقلال با 10 دقیقه تاخیر در محل تمرین این تیم حضور یافتند.

کادر پزشکی تیم فوتبال استقلال برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا و سرماخوردگی در بین بازیکنان این تیم برای هریک از آنها بطری آب جداگانه در نظر گرفته است. روی هر کدام از بطری‌های آب شماره بازیکنان درج شده است.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پس از پایان تمرین امروز برای برپایی اردویی 24 ساعته به هتل المپیک تهران رفتند.

