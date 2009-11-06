به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:45 امروز (جمعه) با رویارویی تیم‌های استقلال اهواز و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی شهر اهواز پیگیری شد که در پایان این مسابقه تیم تبریزی با نتیجه 3 بر2 میزبان خود را شکست داد.

در این بازی ابتدا تیم تراکتورسازی با گل‌های لئونارد پیمنتا (5)، محمدحسن ابراهیمی (10) و فرهاد خیرخواه (25) از میزبان خود پیش افتاد و تلاش تیم استقلال اهواز برای تغییر نتیجه فقط 2 بار توسط محسن ارزانی (37) و علیرضا خنیفر (42) به ثمر نشست تا این تیم در پایان متحمل شکست 3 بر2 شود.

تراکتورسازی با این پیروزی 23 امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و استقلال اهواز نیز با 21 امتیاز به رده دهم جدول تنزل یافت. این نخستین شکست تیم فوتبال استقلال اهواز از زمان حضور مجید باقری نیا در این تیم بود.

قضاوت دیدار استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز برعهده احمد صالحی بود. او در این بازی به محسن ارزانی، میلاد میداودی و حسین ماهینی از تیم استقلال اهواز و امیر محبی و علیرضا میر شفیعیان از تیم تراکتورسازی کارت زرد نشان داد.