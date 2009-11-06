مصدومان زیاد حریف استقلال هستند نه راه آهن / از پیش برنده نیستیم

صمد مرفاوی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه مانند هفته های اخیر بازهم بازیکنان مصدوم زیادی در اردوی استقلال حضور دارند که باید از بازیکنان جانشین استفاده کنیم.

وی ادامه داد: به جمع مصدومان و بیماران قبلی استقلال، فرهادی مجیدی و محمد محمدی نیز افزوده شده اند و این کار ما را برای دیدار روز شنبه با راه آهن مشکل کرده است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه راه آهن تیم خوب و منسجمی را در اختیار دارد خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم در دیدار برابر این تیم به سه امتیاز دست پیدا کنیم تا با خیالی آسوده و خاطره ای خوب به تعطیلات نیم فصل برویم.

وی از برپایی اردوی یک هفته ای استقلال در کیش خبر داد و گفت: قصد داریم با برگزاری این اردو و انجام تمرینات ویژه خودمان را برای حضور پرقدرت در رقابتهای نیم فصل دوم آماده کنیم.

مرفاوی از دیدار با راه آهن به عنوان یک بازی سخت یاد کرد و افزود: آنها تیم سرسخت و پرتلاشی را در اختیار دارند و قطعا برای کسب سه امتیاز این دیدار به میدان خواهند آمد. ما هم نمی توانیم بگوییم از پیش برنده هستیم و باید با تلاش بازیکنان به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم.

وی در مورد دعوت بازیکنان استقلال به تیم ملی فوتبال کشورمان نیز گفت: فکر می کنم که حق پژمان منتظری و حسین کاظمی هم بود که به تیم ملی دعوت شوند. با رفتن این 6 نفر کار ما برای انجام روند تاکتیک های تیمی سخت می شود اما همه ما وظیفه داریم به تیم ملی کمک کنیم امیدواریم تیم ملی موفق باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به عملکرد قابل قبول تیم نوجوانان ایران در جام جهانی گفت: درحالی که کسی از این تیم انتظار نداشت تا مرحله دوم پیش برود اما ملی پوشان کشورمان با همت و تلاش کادر فنی به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کردند و امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد.

تیم فوتبال استقلال برای دیدار روز شنبه برابر راه آهن فرهاد مجیدی، محمد محمدی، بیژن کوشکی و خسرو حیدری را به علت مصدومیت و بیماری در اختیار ندارد. این دیدار ساعت 16:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.