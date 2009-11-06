موافقت ترکیه و اروپا در زمینه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، " رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه ، " ژاک بارو" نایب رئیس کمیسیون اروپا و "توبیاس بیلسترم" وزیر امورمهاجرت سوئد روز پنجشنبه در آنکارا با یکدیگر دیدار کردند.

در بیانیه مشترک دولت ترکیه و اتحادیه اروپا آمده است: افزایش همکاریها در زمینه مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی نشان دهنده توجه مشترک، تقسیم بار مسئولیت جامعه بین الملل، اتحاد و تقسیم مسئولیت های مشترک است.

همچنین در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا آمادگی لازم را برای تشخیص کمکهای فنی و اقتصادی در زمینه مهاجرت، مدیریت و نظارت بر مرزها، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر دارد.

به نوشته شینهوا، ترکیه در سال 2005 مذاکراتی را برای به عضویت درآمدن اتحادیه اروپا آغاز کرد اما با مخالفت برخی از کشورهای عضو این اتحادیه مواجه شد. همچنین مخالفت های کشورهای مهم اروپایی از جمله فرانسه و آلمان بر چالش پیش روی ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا افزوده است.