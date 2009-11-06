هدفمند کردن یارانه ها جراحی اقتصاد/ پیگیری پرونده عوامل خودسر در قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، پرویز سروری عصر جمعه در جمع اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ساری اظهار داشت: حوادث پس از انتخابات که رهبری نظام از آن به عنوان فتنه یاد کردند باید برای همگان الگو و سرمشق باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه متاسفانه برخی از افراد در داخل مداح و ثناگوی دشمن و ابزاری برای توطئه ضد انقلاب در داخل شده اند، تصریح کرد: متاسفانه امروز برخی از دوستان ما در روز مبارزه با استکبار جهانی (13 آبان) به جای شعار مرگ بر آمریکا شعار مرگ بر روسیه سر می دادند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: برخی از سران شورای امنیت پاکستان (ISI) ارتباط با گروهک ریگی داشته و قصد دارد با هدایت کردن گروهک ریگی از پاکستان به مرزهای ایران نوعی ایجاد نا امنی کند.

وی با اشاره به اینکه در سفری به اتفاق مسئولان امنیتی کشور به پاکستان سفر کردیم، گفت: تلاش کردیم با کشور برادر و دوست پاکستان گروهک ریگی راهر چه سریعتر دستگیر و متلاشی کنیم.

سروری همچنین در مورد موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: مسئله هسته ای ایران هیچ انحرافی ندارد و باید از شورای امنیت خارج شده و باید به آژانس برود.

وی همچنین در مورد حوادث اخیری که در کوی دانشگاه تهران رخ داد اظهار داشت: عوامل اغتشاشگر و خود سر شناسایی شده و پرونده همه این افراد تکمیل شده است و قوه قضائیه پرونده این افراد را در حال پیگیری دارد.

نماینده تهران همچنین در مورد حوادث کهریزک گفت: نقطه غم انگیز در این حادثه این بوده است که گاهی افراد متهم و مجرم توامان با آنها برخورد شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از عوامل خودسر و اغتشاشگر کهریزک نیز با آنان برخورد خواهد شد، اذعان داشت: نباید زحمات پرسنل زحمتکش ناجا به خاطر وجود برخی عوامل خودسر در این موضوع نادیده گرفته شود.

سروری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هم اکنون یک سوم منابع درآمدی کشور صرف یارانه ها می شود، گفت: به واسطه اینکه اقتصاد کشور، اقتصادی رانتی بوده سرمایه گذار به خود اجازه سرمایه گذاری در کشور را به خود نمی دهد.

نماینده تهران با اشاره به اینکه برخی رسانه ها از هدفمند کردن یارانه ها نوعی هدفمند هراسی پدید آورده اند، افزود: مجلس جلوی اعمال شیب تند هدفمند کردن یارانه ها را گرفته و این طرح قرار است در یک پروسه زمانی 5 ساله انجام شود.

وی افزود: بر اساس نظر مجلس در این طرح سازمان تامین اجتماعی همگانی خواهد شد تا مشکل درمانی و دغدغه آینده مردم رفع شود.

وی با ذکر این اینکه با اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و ارائه بنزین آزاد به دستگاه های اجرایی مصرف بنزین مسئولین در ادارات به نصف رسیده است، افزود: این در حالی است که هیچ ماموریت کاری از مدیران و کارکنان کم نشده و راندمان کاری افزایش یافته است.

سروری در پایان تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها نوعی جراحی در اقتصاد خواهد بود.