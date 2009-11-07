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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۳

بوشهر قهرمان بیسبال کشور شد

بوشهر قهرمان بیسبال کشور شد

کرمان - خبرگزاری مهر: تیم بیسبال بوشهر با شکست تیم سمنان قهرمان رقابتهای بیسبال کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تیم بیسبال بوشهر در دیدار پایانی این دوره از رقابتها در ورزشگاه سلیمی کیای کرمان مقابل تیم بیسبال سمنان پیروز شد و عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد.

این دیدار عصر جمعه در کرمان برگزار شد و تیم بوشهری در نهایت با نتیجه 8 بر 5 از سد تیم بیسبال سمنان گذشت.

تیم تهران نیز با نتیجه 11 بر 10 تیم بیسبال کرمان را شکست داد و درنهایت عنوان سوم را کسب کرد و کرمان نیز تیم چهارم کشور شد.

چهارمین دوره رقابتهای بیسبال کشور به مدت یک هفته با حضور 11 تیم در کرمان برگزار شد و عصر روز گذشته به پایان رسید.

کد مطلب 978053

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