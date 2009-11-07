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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۶

اولین جشنواره نگارینه ها در قزوین برگزار شد

اولین جشنواره نگارینه ها در قزوین برگزار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: نشست تخصصی اولین جشنواره نگارینه ها در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همزمان با برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی و اولین نمایشگاه چرم استان قزوین که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برپا شده است، نشست تخصصی هنرمندان سراسر کشور نیز در جشنواره نگارینه ها عصر امروز برگزار شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در این نشست گفت: بیش از 50 اثر هنری و مقاله به دبیرخانه این جشنواره راه یافته که قرار است آثار برگزیده هنرمندان در این خصوص چاپ و منتشر شود.

محمدمهدی رضاپور افزود: برای اولین بار در کنار برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و حضور هنرمندان استانها برگزاری این نشست می تواند به تبادل اطلاعات هنرمندان در بخش نگارینه ها نیز مهم تلقی شود.

در این نشست چند تن از استادان دانشگاه مقاله های خود را در رشته های مختلف هنری از جمله نقاشی و نگارگری ارائه کردند.

بررسی مرمت اوراق تک برگی، مکتب قزوین در گذار از تبریز به اصفهان، ابعاد هنر رضاعباسی به عنوان پایه گذار مکتب اصفهان و پرورش یافته هنر قزوین و بررسی تک پیکره نگاری مستقل در مکتب قزوین از جمله مقالات ارائه شده در این نشست بود.

کد مطلب 978054

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