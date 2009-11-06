قطعنامه مجمع عمومی بیانگر پیروزی اراده فلسطین/ موافق با تحقیقات مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتد پرس اینترنشنال، در پی قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل طرف فلسطینی و اسرائیلی به انجام تحقیقات مستقل ظرف مهلتی سه ماهه ملزم شده اند.

"سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش امروز جمعه در اظهاراتی در واکنش به تایید گزارش گلدستون در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار داشت: این مسئله را موفقیت و پیروزی اراده فلسطین می دانیم.

وی با اشاره به اینکه حماس مخالفتی با انجام تحقیقات مستقل در زمینه جنگ غزه ندارد،اظهار داشت: البته دراین میان تفاوتی بزرگ میان عملکرد ارتش رژیم اشغالگر و حماس وجود دارد، اما با وجود این مسئله با تحقیق در این باره موافقیم.

سخنگوی حماس در ادامه با اشاره به اینکه شورای امنیت هم اکنون در برابر آزمایشی حقیقی در زمینه اثبات حقانیت خود در مسئله دفاع از حقوق بشر قرار دارد، افزود: خواستار مجازات سران و مقاماتی هستیم که دست آن به ارتکاب جنایات جنگی آلوده شده است.

وی همچنین خواستار رفع مصونیت دیپلماتیک از سران رژیم صهیونیستی شد که دست آنان به خون مردم غزه آغشته است.