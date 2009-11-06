خوزستانی ها با اقتدار قهرمان شدند / میزبان پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور که طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه 14 و 15 آبان ماه در سالن شهید دستغیب شهر شیراز و با نام یادواره‌ 5200 سردار شهید شیراز برگزار شد تیم خوزستان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های تهران و اردبیل به ترتیب دوم و سوم شدند.



اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: 1- ابراهیم ترنج مهرگان (خوزستان) 2- رامین باستانی (تهران) 3- بهبود پوراسکندر (اردبیل) و حمیدرضا خامسی (لرستان) 5- هادی روحی (خراسان شمالی) و شهاب اسدی (کرج)

55 کیلوگرم: 1- سامان عبدولی (خوزستان) 2- محسن طاهری (اردبیل) 3- فرشاد شاهین (فارس الف) و حامد خدری (کرج) 5- کامران اوسطی (قزوین) و هادی باقرزاده (مازندران)

60 کیلوگرم: 1- وحید باباجعفری (خوزستان) 2- سید فاضل یعقوبی (فارس ب) 3- وحید خواجه نادری (فارس الف) و ابراهیم حکیم شرف (سیستان و بلوچستان) 5- امید یارمرادی (کرمانشاه) و محمد رحمانی (مازندران)



66 کیلوگرم: 1- محمد زاده‌حسن (خوزستان) 2- محمد کریمی (کرج) 3- برومند اصلان (لرستان) و مهرداد بهرامی (تهران) 5- مختار قهرمانی (خراسان شمالی) و احسان طالبیان (اصفهان)



74 کیلوگرم: 1- مهدی حویزی (خوزستان) 2- حسین نوروزی (فارس ب) 3- هادی علیزاده پورنیا (قم) و وحید بیدار (اردبیل) 5- یوسف حسینی (کرمانشاه) و حسین نوری (کرج)

84 کیلوگرم: 1- سامان عزیزی (تهران) 2- سعید کامکار (گیلان) 3- محمود خان‌بیگی (گلستان) و مصطفی خاقانی (توابع تهران) 5- مهرداد علی‌پور (کهکیلویه و بویراحمد) و روح‌اله حسینی زاده (خوزستان)



96 کیلوگرم: 1- مجتبی ممی‌زاده (اردبیل) 2- مجید دیوسالار (مازندران) 3- فرید قاسمی (آذربایجان شرقی) و شهاب قوره‌جیلی (تهران) 5- مهرداد بایندور (فارس الف) و پیمان بارون‌زاده (خوزستان)



120 کیلوگرم: 1- بهنام مهدی‌زاده (تهران) 2- پارسا نظری (خوزستان) 3- علیرضا گل‌دوست (کرج) و سیروس غواصیان (فارس ب) 5- مسعود فشکی (قم) و علیرضا بازیره (اردبیل)



نتایج تیمی: 1-خوزستان 71 امتیاز 2-تهران 45 امتیاز 3-اردبیل 41 امتیاز 4-کرج 37 امتیاز 5-فارس الف 31 امتیاز 6-فارس ب 26 امتیاز