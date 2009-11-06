افزایش 10.2 درصدی نرخ بیکاری در آمریکا طی ماه اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، آمارهای رسمی دولت آمریکا که امروز جمعه منتشر شد، منجر به افزایش نگرانی ها درباره بدتر شدن وضعیت اقتصادی و تلاشهای دولت اوباما برای مقابله با این رکود جهانی شد.

افزایش نرخ بیکاری درآمریکا موجب بی نتیجه شدن برنامه های حمایتی دولت درحوزه اقتصاد و نگرانی از بازگشت شرایط بحرانی به این کشور شده است.

درهمین حال کارشناسان اقتصادی آمریکا با اشاره به تاثیرات مخرب بیکاری بر روی برنامه های حمایتی دولت در زمینه اقتصادی، خواستار توقف آن در شرایط کنونی شده اند.

بر اساس این گزارش مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.