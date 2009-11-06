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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۴۴

با آبگرفتگی روستاها و معابر؛

بارندگی شدید به روستاهای بخش مرکزی ساری خسارت شدید وارد کرد

بارندگی شدید به روستاهای بخش مرکزی ساری خسارت شدید وارد کرد

ساری - خبرگزاری مهر: بر اثر بارندگی شدید و غیر منتظره عصر امروز در ساری بسیاری از روستاهای بخش مرکزی و نواحی شهری مرکز استان خسارات شدیدی دیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساری بر اثر بارندگی شدید عصر امروز جمعه در مازندران که همچنان در بخش هایی از مرکز استان ادامه دارد حدود 50 تا 70 درصد سقف خانه های برخی از روستاهای مرکزی شهر ساری مانند پایین دزا، بخش میان درود و روستاهای لارین، اسرم، دارا کلا، کیا پی و بخش وسیعی از شهر سورک که مجموعا نزدیک به 30 روستا است دچار آبگرفتگی شدید شد.

زمین های کشاورزی مناطق کوهپایه ای شهرستان ساری که اکثرا دارای کاربری باغ و کشاورزی بوده پر آب شده است.

این گزارش می افزاید: بسیاری از سقف خانه های روستاهای ماکران و قندارخیل و ولوجا شهرستان ساری به شدت خسارت دیده است.

این در حالی است که بخش وسیعی از خیابان های مرکزی شهر ساری مانند میدان ساعت، خیابان 18 دی، خیابان مدرس، خیابان دخانیات، بلوار کشاورز و بلوار طالقانی و امام رضا (ع) دچار آبگرفتگی شدید شده و رفت و آمد شهروندان را تا حدود بسیاری مختل کرده است.

هم اکنون ستاد حوادث شهرستان ساری در فرمانداری تشکیل و اعضای این ستاد در حالت آماده باش می باشند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 978065

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