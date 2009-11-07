معرفت و باور زائر باید پس از اتمام حج قوی شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت‌الاسلام فرشاد عصر جمعه در هتل انصار محل اقامت تعدادی از زائران کشورمان با اشاره به این جمله امام(ره) که حاجی هر وقت حرکت می کند باید بداند کجا می‌رود گفت: مهمترین مسئله آشنایی و معرفت نسبت به فضایی است که در آن به سر می‌بریم.

وی تصریح کرد: اگر بدانیم چه به ما می‌دهند نتیجه زیارت چیست و مدینه کجاست تلاشمان بر این خواهد بود که نهایت استفاده را ببریم.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری افزود: از میان میلیونها مسلمان ما را انتخاب کرده‌اند و لایق این شده‌ایم که قدم در این مکان بگذاریم.

وی با بیان این عبارت رسول خدا (ص) که هر کس مرا زیارت کند فردای قیامت او را زیارت خواهد کرد افزود: پیامبر (ص) فخر رسل و اشرف مخلوقات است و خداوند بزرگتر و بهتر از او کسی را ندارد.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در ادامه به زایران توصیه کرد که قرآن بخوانند چرا که تلاوت آن توصیه فراوان شده است.

فرشاد مسولیتهای شیعه را در دوران غیبت سنگین خواند و افزود: معرفت نسبت به امام عصر (عج) یکی از وظایف اصلی ما مسلمانان است و تمام حج به دیدار امام است و اگر او را بشناسیم حجمان معنادار می‌شود.

فرشاد تصریح کرد: هر کاری که انجام می‌دهیم رسول او و امروز امام زمان(عج) آن را می‌بینند لذا شایسته است به معرفتی که تحول ایجاد می‌کند برسیم.

وی در پایان گفت: هر کس با این دید و معرفت بیرون بیاید که خدا و رسولش و امام زمان او را می‌بینند این حج مقبول و مشکور است.

زائران استانهای اصفهان و آذربایجان غربی در این مراسم شرکت داشتند و قرار است این مراسم در هتل لوءلوء محل اقامت تعدادی دیگر از زایران کشورمان هم برگزار شود.