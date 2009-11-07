به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پولاد در سال 1300 در محل شاهپور سابق وحدت اسلامی فعلی توسط فرد کشتی دوستی به نام رضی خان احداث شد اما امروز سالنی که بزرگانی همچون جهان پهلوان تختی را در خود پرورش داده است چند سال است با خصوصی شدن تبدیل به یک سالن بیلیارد شده است.

درحالی که کشتی ایران این روزها برای پیشرفت هرچه بیشتر و داشتن پشتوانه‌های بسیار و تضمین آینده نیازمند سالنهای کشتی، بخصوص در مناطق جنوب و کشتی خیز شهر تهران است اما هر روز شاهد تعطیلی سالنها کشتی هستیم و سالنهایی که تعطیل نمی شوند نیز تبدیل به باشگاههای خصوصی شده اند که کمیت در این باشگاهها فدای کیفیت شده و چیزی که کشتی گیردر آن نمی آموزد کشتی است!

در باشگاههای خصوصی کمیت فدای کیفیت می شود

علی اکبرحیدری دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو در این مورد به خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر بیشتر سالنهای کشتی اگر فعالیت کنند خصوصی شده اند بطوری که در این باشگاهها مربیان براینکه دستمزد بیشتری دریافت کنند مجبورند که شاگردان زیادی را در تمامی رده های سنی تحت پوشش قرار دهند که این کار کیفیت کار را پایان می آورد.

وی تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند کشتی دچار مشکل می شود که این وظیفه اداره کل تربیت بدنی استان تهران است که سالنهای کشتی را نجات دهد چرا باید سالنهایی مانند کیان و پولاد که بزرگان زیادی در آنها پرورش یافته اند به این سادگی تعطیل شده و یا در آنها ورزشهای دیگری آموزش داده شود.

یکی از سالنهای کشتی که در آن بزرگانی مانند جهان پهلوان تختی، زندی، گیوه چی و دهها بزرگ دیگر کشتی آن در پرورش یافته اند امروز تبدیل به یک سالن بیلیارد شده است جالب اینکه در سردر این سالن نوشته است "باشگاه پولاد تاسیس 1300 هجری شمسی"!

و اما نکته تاسف آور اینجاست که در درب ورودی آن چیزی که دیده می شود میزهایی بیلیارد سبز رنگ است به همراه یک دست نوشته که ورود تماشاچی را ممنوع می کند!

پولاد قدیمی ترین باشگاه تهران است

محمدرضا نوایی مربی سابق تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد باشگاه پولاد می گوید: پولاد قدیمی ترین باشگاه تهران است که بزرگان زیادی در آن پرورش یافته اند. تختی راه قهرمانی را در این باشگاه آموخت. صائم اریکان ترکیه ای اولین مربی خارجی کشتی ایران در این سالن فعالیت خود را آغاز کرد و بعدها مرحوم " فعلی " از بهترین مربیان کشتی ایران در این سالن به آموزش کشتی گیران پرداخت و بعد از انقلاب نیز کشتی گیرانی نظیر محسن کاوه مربی تیم ملی در این سالن تمرین کرده اند.

دارنده مدال برنز جهان افزود: افسوس که باشگاههای بزرگی مثل پولاد و کیان که می توانستند کشتی گیران بزرگی را به کشتی تهران تحویل دهند تعطیل هستند واین وظیفه مسئولان ورزش کشور است که جلوی خصوصی سازی سالنها در ورزش ایران را بگیرند.

تختی زنده است چون نامش و راهش زنده است او بزرگمردی بود که راه مردانگی و بزرگی را در همین باشگاه پولاد آموخت اما این باشگاه امروز نام جهان پهلوان تختی را فریاد می زند به امید آنکه مسئولانی در ورزش تهران و ایران به دل تنگی های جوانان جنوب تهران که مهد کشتی کشور است پایان دهند زیرا جنوب تهران مهد کشتی کشور است و با این تدبیر شاید دوباره کشتی تهران هم سربالا کرده و به پشتوانه سازی در کشتی ایران نیز کمک شود.