غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای لیگ به این دلیل است که اعضای کادر فنی هیچ شغلی بجز مربیگری ندارند و به همین دلیل باید در لیگ مربیگری کنند تا از نظر مالی تامین شوند.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: ما با هماهنگی کامل با رئیس فدراسیون کشتی مربیگری در لیگ را برعهده گرفتیم و سابقه کار ما نیز در لیگ نشان می دهد هرگاه در همزمان با لیگ مربی تیم ملی بوده ایم تیم ما نتایج ضعیف تری را کسب کرده است.

دارنده دو مدال برنز جهان تصریح کرد: هیچگاه به هیچ کشتی گیری اجبار نمی کنیم که به تیم ما به پیوندد و چون می دانیم که لیگ از نظر مالی به کشتی گیران کمک می کند شرایطی را فراهم می کنیم تا خود در مورد آینده شان تصمیم گیری کنند.

دارنده مدال طلای جوانان جهان تاکید کرد: لیگ کشتی باید تا پایان دی ماه به پایان برسد و ما پس از این رقابتها مسابقات انتخابی جام تختی در 7 بهمن ماه،حضور در یک تورنمنت بین المللی با حضور شرکت منتخب رقابتهای قهرمانی کشور و رقابتهای بین المللی جام تختی را در 28 تا 30 بهمن ماه، در پیش رو داریم.

دارنده چندین مدال رقابتهای قهرمانی آسیا اظهار داشت: اولین برنامه ما حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه در اواسط اسفند ماه و رقابتهای قهرمانی آسیا در اردیبهشت ماه است که سعی می کنیم با بررسی دقیق رقابتهای انجام شده به اضافه لیگ کشتی با ترکیبی از کشتی گیران با تجربه و جوان در این دو رویداد شرکت کنیم زیرا یکی از برنامه های مهم ما پشتوانه سازی و بها دادن به نیروهای جوان است.

مربی بین المللی و درجه یک کشتی دنیا در پایان خاطرنشان کرد: سال آینده کار بسیار سختی را در رقابتهای جهانی روسیه و سپس بازیهای آسیایی گوانگژو پیش رو داریم ولی با هدف اصلی ما با کمک فدراسیون کشتی موفقیت در المپیک 2012 لندن است.