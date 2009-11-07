گراد و صدرا غایبان سرشناس / حضور تنها پنج تیم از فصل گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر غیبت این دو تیم از مجموع 11 تیم حاضر در فصل گذشته لیگ برتر پنج تیم دیگر نیز در این رقابتها حضور ندارند و تنها پنج تیم نفت تهران، گازمازندران، راه آهن خراسان، صنایع ومعادن همدان و نیروی زمینی ارتش که همگی از تیمهای دولتی هستند در این رقابتها حضور دارند.

در فصل جدید لیگ برتر سه تیم جدید در لیگ کشتی حضور دارند که به نظر می رسد حضورنمایندگان گلستان، بروجرد و کرمانشاه که همگی تیمهای خصوصی هستند مانند شش تیم فصل گذشته دوامی نداشته باشد. حضور باشگاههای متمولی همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس،استقلال، پرسپولیس و... در لیگ کشتی راهی برای پیشرفت کشتی در سراسر کشور و زنده نگه داشتن این لیگ و کمک مالی به کشتی گیران و از همه مهمتر ایجاد یک پایگاه مردمی مناسب برای این تیمها متمول می باشد که نیازمند تعامل چند طرفه میان سازمان ورزش، فدراسیون کشتی و باشگاههاست.

رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از 25 آبان ماه و با حضور 8 تیم آغاز می شود.