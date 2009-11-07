سردار پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: درحالی که قرار است تیم باشگاه امام رضا(ع) فصل جدید نیز در لیگ کشتی شرکت کند اما تا امروز فقط حدود سی درصد از مبلغ قرارداد کشتی گیران و کادر فنی مربوط به فصل گذشته پرداخت شده و ما هنوز در انتظار وعده مسئولان این تیم هستیم.

وی ادامه داد: یکی از دلایل برگزاری لیگ کشتی کمک مالی به کشتی گیرانی است که تنها منبع درآمد آنها کشتی است و از این راه امرار معاش می کنند.

پاشایی تصریح کرد: کسانی که باشگاهداری می کنند باید این نکته را مد نظر قرار دهند که حضور در ورزش اصول خاصی دارد و می توان با انجام یک کار حساب شده علاوه بر تبلیغ مناسب برای آن شرکت یا دستگاه خاص مشکلات کشتی گیران را برطرف کرده و از طرفی به رشد و پویایی کشتی کمک کرد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری یک لیگ هدفمند می توان مهره های مستعد زیادی را شناسایی کرد، که پشتوانه های کشتی ایران باشند و در آینده نیز حرفهای زیادی را برای گفتن داشته باشند. این درحالی که قائمشهری ها برای حضور در فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی که از روز 25 آبان ماه آغاز می شود اعلام آمادگی کرده اند.