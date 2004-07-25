به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمدرضا نعمت زاده در نخستين گردهمايي فارغ التحصيلان مهندسي شيمي افزود: اتيلن به عنوان محصولي پايه و شاخص رشد صنعت پتروشيمي در جهان شناخته مي شود كه با رسيدن به اين ميزان توليد اتيلن مي توانيم به عنوان قطب صنعت پتروشيمي در جهان معرفي شويم.
وي گفت: تا پايان برنامه سوم توسعه و با بهره برداري از طرحهاي در دست اجرا ميزان توليد اتيلن به بيش از 5/4 ميليون تن در سال خواهد رسيد و توليد اين محصول حياتي در پايان فاز دوم طرحهاي پتروشيمي به بيش از ده ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت.
نعمت زاده افزود: باراه اندازي طرحهاي دردست اجرا از قبيل الفين دهم (پتروشيمي جم)،الفين نهم (آرياساسول)، الفين ششم( امير كبير)و الفين هفتم (پتروشيمي مارون) ميزان توليد اتيلن در كشور به شكل صعودي افزايش مي يابد كه اين رشد با اجراي طرحهاي فاز دوم نيز ادامه خواهد يافت.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي:
ايران با توليد 10 ميليون تن اتيلن در سال به قطب صنعت پتروشيمي جهان تبديل مي شود
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي از توليد ده ميليون تن اتيلن در سال ، در پايان فاز دوم توسعه صنعت پتروشيمي كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمدرضا نعمت زاده در نخستين گردهمايي فارغ التحصيلان مهندسي شيمي افزود: اتيلن به عنوان محصولي پايه و شاخص رشد صنعت پتروشيمي در جهان شناخته مي شود كه با رسيدن به اين ميزان توليد اتيلن مي توانيم به عنوان قطب صنعت پتروشيمي در جهان معرفي شويم.
نظر شما