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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۱

زارعی اعلام کرد:

میزان خسارت بارندگی روز گذشته در مازندران در دست بررسی است

میزان خسارت بارندگی روز گذشته در مازندران در دست بررسی است

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساری با اشاره به اینکه شدت بارندگی عصر جمعه کمتر از بارش شدید هفته گذشته بود، اظهار داشت: میزان خسارات این بارندگی در دست بررسی است.

محسن زارعی جمعه شب در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: پس از مشاهده بارش شدید در ساعت 13 روز جمعه ستاد حوادث در فرمانداری تشکیل و ستادهای معین زیرمجموعه در بخشداری های تابعه تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: بارش شدید باران سبب آبگرفتگی معابر و مسیل ها شده و خساراتی را نیز به برخی روستاهای بخش مرکزی و کوهپایه ای ساری وارد اورده است.

رئیس ستاد حوادث شهرستان ساری با اشاره به اینکه شهرداری های ساری و سورک نسبت به جمع آوری آب در سطح خیابان های شهرهای خود اقدام کردند، تصریح کرد: به جهت اینکه غالب نهرهای ساری قدیمی بوده با حداقل بارش، بیشترین سیل در سطح شهر پدیدار می شود.

زارعی با بیان اینکه هنوز نتوانستیم نسبت به مهار آبهای سطحی نهرهای شهر از طریق ساماندهی نهرهای جدید اقدام کنیم، یادآور شد: بارش باران در 13 منطقه ساری موجب آبگرفتگی خیابان شده که جمع آوری شد.

وی با اعلام اینکه تعداد اندکی از خانه های قدیمی و شیروانی در حواشی روستاهای ساری خسارت شدیدی دیده است از خانواده ها خواست نسبت به مقاوم سازی و استحکام بخشی ساخت و ساز منازل خود اقدام کنند.

شهرستان ساری مرکز مازندران حدود 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 978090

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