تشکیل مرکز فرهنگی مازندران شناسی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدرمضان شجاعی کیاسری در مراسم روز ملی مازندران در تالار هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: معرفی اصالت و تاریخ پرافتخار مازندران نیاز به ایجاد مرکز فرهنگی در سطح استان و کشور برای شناساندن بیشتر آحاد جامعه از ویژگی های این استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: اعتلا و تقویت فرهنگ بومی مازندران نیازمند توجه بیشتر مسئولان کشوری و استانی دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه غذاهای بومی محلی، گویش محلی، موسیقی و فرهنگ غنی مازندران اکنون برای مردم سایر نقاط کشور زیبا و ماندگار است و بیان کرد: بسیاری از این قابلیتهای ادبی و فرهنگی ارزش جهانی شدن و معرفی در سطح بین المللی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این مراسم که به زبان محلی مازندران برای حاضران سخنرانی کرد روز مازندران را از روزهای ماندگار و به یاد ماندنی مردمان این خطه دانست و افزود: مازندران دارای پیشینه قوی فرهنگی و هنری بوده و مازندران جز استانهایی بودند که پذیرای نخستین حکومت شیعی در جهان بودند.

هادی ابراهیمی با بیان اینکه روز 14 آبان روزی تشریفاتی و نمادی نخواهد بود، گفت: مازندران در حوزه فرهنگ و هنر ظرفیت تمدن سازی را در جهان دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به وجود استعداهای بالقوه و فطری در حوزه فرهنگ و ادب مازندران بیان کرد: فرهنگ مازندرانی با سبقه قوی دینی، آئینی، فاخر و اثرگذار خود به آن سوی مرزها نشر خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه فرهنگ بومی مازندران باید با حضور فرهنگیان ادبی و هنری استان تقویت شود، افزود: در روز 14 آبان باید ظرفیتها و قابلیتهای مازندران را به معرض آزمایش عمومی قرار داده و برای همه مردم کشور این روز را بیشتر بشناسانیم.