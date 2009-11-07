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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

شجاعی:

تشکیل مرکز فرهنگی مازندران شناسی در کشور ضروری است

تشکیل مرکز فرهنگی مازندران شناسی در کشور ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از پتانسیلهای فرهنگی و آداب مازندران قابلیت جهانی شدن دارد، خواستار تشکیل مرکز فرهنگی مازندران شناسی در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدرمضان شجاعی کیاسری در مراسم روز ملی مازندران در تالار هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: معرفی اصالت و تاریخ پرافتخار مازندران نیاز به ایجاد مرکز فرهنگی در سطح استان و کشور برای شناساندن بیشتر آحاد جامعه از ویژگی های این استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: اعتلا و تقویت فرهنگ بومی مازندران نیازمند توجه بیشتر مسئولان کشوری و استانی دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه غذاهای بومی محلی، گویش محلی، موسیقی و فرهنگ غنی مازندران اکنون برای مردم سایر نقاط کشور زیبا و ماندگار است و بیان کرد: بسیاری از این قابلیتهای ادبی و فرهنگی ارزش جهانی شدن و معرفی در سطح بین المللی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این مراسم که به زبان محلی مازندران برای حاضران سخنرانی کرد روز مازندران را از روزهای ماندگار و به یاد ماندنی مردمان این خطه دانست و افزود: مازندران دارای پیشینه قوی فرهنگی و هنری بوده و مازندران جز استانهایی بودند که پذیرای نخستین حکومت شیعی در جهان بودند.

هادی ابراهیمی با بیان اینکه روز 14 آبان روزی تشریفاتی و نمادی نخواهد بود، گفت: مازندران در حوزه فرهنگ و هنر ظرفیت تمدن سازی را در جهان دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به وجود استعداهای بالقوه و فطری در حوزه فرهنگ و ادب مازندران بیان کرد: فرهنگ مازندرانی با سبقه قوی دینی، آئینی، فاخر و اثرگذار خود به آن سوی مرزها نشر خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه فرهنگ بومی مازندران باید با حضور فرهنگیان ادبی و هنری استان تقویت شود، افزود: در روز 14 آبان باید ظرفیتها و قابلیتهای مازندران را به معرض آزمایش عمومی قرار داده و برای همه مردم کشور این روز را بیشتر بشناسانیم.

کد مطلب 978091

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