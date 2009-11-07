36 روستای شهرستان آمل آب شرب بهداشتی ندارد

مصطفی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: ساکنان این روستاها بیشتر از شبکه های آبرسانی درون روستایی گذشته و آب چشمه یا چاه استفاده می کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که این اداره برای تامین آب سالم و بهداشتی به این روستاها چه برنامه ای دارد، تصریح کرد: اداره آب و فاضلاب روستایی آمل امسال 22 میلیارد ریال اعتبار برای اجرا، نگهداری و توسعه آب شرب 110 روستای این شهرستان اختصاص داده که این تعداد روستاها را نیز شامل می شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی آمل با اشاره به اینکه از 334 روستای موجود در شهرستان آمل تاکنون حدود 298 روستا با بیش از 37 هزار خانوار از آب سالم بهره مند هستند، ادامه داد: این تعداد روستاها تحت پوشش این اداره و شورای هیئت امنایی اداره می شود.

عباسپور همچنین با اشاره به اینکه بیش از هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی روستایی شهرستان آمل فرسوده است و نیاز به نوسازی اساسی دارد، گفت: هم اکنون در روستاهای شهرستان آمل بیش از دو هزار کیلومتر شبکه آبرسانی وجود دارد که حدود هزار کیلومتر آن در چند سال اخیر راه اندازی شده است.

وی افزود: شبکه های فرسوده آبرسانی روستایی در آمل عمری بیش از 30 تا 40 سال دارد و بین 30 تا 100 درصد فرسوده شده است.

عباسپور با بیان اینکه برای باسازی و نوسازی شبکه های فرسوده به اعتبارهای زیادی نیاز و بودجه تخصیصی سالانه به این بخش بسیار اندک است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از 10 میلیارد ریال برای بازسازی شبکه های فرسوده روستایی آمل اعتبار اختصاص یافته است، گفت: با این اعتبار حدود 25 کیلومتر از شبکه های فرسوده روستاهای آمل بازسازی می شود.

شهرستان آمل حدود 350 هزار نفر جمعیت دارد که حدود نیمی از این جمعیت در روستاهای این شهرستان سکونت دارند.