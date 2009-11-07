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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

برای دومین سال متوالی؛

ستاد نماز جمعه قرچک نمونه کشوری شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: امام جمعه قرچک گفت: شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور از بین ستادهای سراسری، ستاد نماز جمعه قرچک را برای دومین سال پیاپی به عنوان نمونه کشوری انتخاب و معرفی کرد.

حجت الاسلام حسین توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: هر ساله شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در سطح کشور، خدمات و فعالیتهای ستادهای نماز جمعه را زیر نظر گرفته و پس از بررسی شاخصها و معیارها، ستاد نمونه کشوری را انتخاب می کند.

وی تاکید کرد: سال گذشته ستاد نماز جمعه قرچک از میان 600 ستاد سراسری، رتبه برتر را کسب کرد و لوح تقدیر به امام جمعه قرچک اهدا شد.

توسلی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیتهای ارزنده فرهنگی، علمی و مذهبی در این ستاد باعث شده تا چنین افتخاری در دو سال پیاپی نصیب بخش قرچک شود.

حجت الاسلام محمد حسین پور، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان تهران، لوح تقدیر سیدرضا تقوی رئیس شورای کشور را در نماز جمعه قرچک قرائت کرده و تقدیم حجت الاسلام توسلی، امام جمعه این منطقه کرد.

کد مطلب 978095

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