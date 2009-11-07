برترینهای کورس دهم پاییزه گنبد کاووس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره از رقابتها 49 راس اسب ورزشی در شش دور به رقابت پرداختند.

اسبهای ترکمن، الکام یلقی، پریشاد و آیناز در کورس اول، اسبهای دوخون خوش بال، دازیران و سایکو در کورس دوم، اسبهای تروبرد هدینگ تاپ، امرسای و بصیرک در کورس سوم اول تا سوم شدند.

همچنین، اسبهای تروبرد تکنوش، جوهر و آگوستین در کورس چهارم، اسبهای تروبرد مجیک میلکام، امباجادا و پرشین گلد در کورس پنجم و اسبهای ورزشی نژاد دوخون ویس، شلیک و لیون در کورس ششم برتر شدند.

حکیم ایگدری رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره مسابقات 153 میلیون و 600 هزار ریال به عنوان جایزه بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

وی اظهار داشت: این مسابقات به مسافتهای هزار، 1550 و 1600 متر طول برگزار شد.