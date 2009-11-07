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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

کیفیت بخشی به تبلیغات نیازمند آموزش است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کیفیت بخشی به تبلیغات نیازمند آموزش است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا کریمی در دوره آموزشی کوتاه مدت کانونهای تبلیغاتی در گرگان افزود: برای کیفیت بخشی به تبلیغات و اینکه تبلیغات درجه یک داشته باشیم، مناسب ترین راه آموزش است.

وی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی در زمینه تبلیغات مناسب و با توجه به نیازهای افراد و جامعه به آموزش در این حوزه باید توجه خاص شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه کانونهای تبلیغاتی شناسایی شوند، نیاز به تهیه و کسب اطلاعات جامع بوده که این اطلاعات باید از طریق همکاران در استانها حاصل شود.

به گفته کریمی، کانونهای تبلیغاتی باید تخصصی تر شوند و برای آنکه در چشم انداز 20 ساله در سال 1404 بتوانیم در منطقه حرف بزنیم، هر حرفی که زده می شود جنبه تبلیغی دارد و باید به این حوزه توجه ویژه شود.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: کانونهای تبلیغاتی باید به علم جامعه شناسی مسلط باشد و جامعه را بشناسد و مردم شناسی بخشی از وظایف مسئول تبلیغاتی است.

وی عنوان کرد: برای هر موفقیت باید همه اطلاعات را به دست آوریم تا نیاز مخاطب را برآورده کند تا مخاطب قدرت انتخاب داشته باشد و نحوه بیان و تبلیغ به گونه ای باشد که باورپذیر شود.

کریمی با بیان اینکه در تبلیغات پایدار همه سود خواهند کرد، یادآور شد: تبلیغات یکی از ارکان پیشرفت در طرح 1404 است و اگر بخواهیم طرح و برنامه را معرفی کنیم باید بازار را خوب بشناسیم.

در این کارگاه آموزشی یکروزه شماری از مسئولان کانونهای تبلیغاتی گلستان شرکت داشتند.

کد مطلب 978100

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