یارانه نمایش به گروه های تئاتر در کشور پرداخت می شود

حسین پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح برای حمایت گروه های تئاتری و توسعه فضاهای نمایشی بخش خصوصی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای استقلال گروه های نمایشی و توسعه هنر نمایش در کشور تاثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: توجه و حمایت از تئاتر شهرستانها از مهمترین برنامه های این مرکز بوده که با جدیت پیگیری می شود و برگزاری جشنواره تئاتر در استانها از جمله سیاستهای این مرکز است.

به گفته پارسایی، حمایت از آثار و تولیدات فاخر شهرستانی در جشنواره ها و فستیوالهای معتبر و بین المللی از دیگر سیاستهای این مرکز است.

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پتانسیلهای خوبی در تئاتر شهرستانها وجود دارد و بسیاری از چهره های تاثیرگذار تئاتر ایران از شهرستانها هستند.

وی یادآور شد: روند توسعه هنرهای نمایشی در کشور و استانها مطلوب بوده و اکنون در جایگاه خوبی در این بخش قرار داریم.

وی برای شرکت در اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر گلستان به استان سفر کرده است.