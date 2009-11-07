آبرسانی به روستاهای گلستان 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا عطارزاده شامگاه جمعه در بازدید از طرحهای آبرسانی روستایی گلستان افزود: تلاش می شود تا با تزریق اعتبارات، تعداد روستاهای تحت پوشش در این استان افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان نیز گفت: در حال حاضر 57 طرح آبرسانی به روستاهای این استان در دست اجراست که با انجام این طرحها، 147 هزار خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

علیرضا خواستار افزود: این تعداد خانوار در 656 روستای گلستان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد که همچنین تعدادی از روستاهای این استان با تانکر سیار آبرسانی می شود که تعداد این تانکرهای سیار در استان 30 دستگاه است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گلستان از نظر جمعیت روستایی در کشور رتبه 11 و در زمینه بهره‌‌ مندی از آب شرب سالم رتبه 23 کشور را دارد.

به گفته خواستار، قبل از انقلاب اسلامی 151 روستا با جمعیتی حدود 120 هزار نفر دارای آب لوله کشی بود و در آن زمان تمام روستاها بدون شبکه توزیع آب بوده و کنتور نیز نصب نشده بود اما در سالهای اخیر بخش آب و فاضلاب روستایی استان فعالیتهای چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت آبفار روستایی گلستان بیان داشت: میانگین برخورداری این استان از آب شرب سالم و بهداشتی 63 درصد است که این میزان در ابتدای برنامه چهارم توسعه 51.9 درصد بوده است.

گلستان هزار روستا دارد.