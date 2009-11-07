چابکسواران گلستانی از مشکلات مالی رنج می برند

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای حمایت از این ورزشکاران مسابقات کورس سوارکاری استان از این پس هر هفته در دو نوبت پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به کثرت تعداد اسبهای ورزشی منطقه، برگزاری مسابقه در یک نوبت پاسخگوی نیازها نبوده و موجب می شد اسبهای زیادی برای مسابقه پشت نوبت باشند.

به گفته ایگدری، برگزاری مسابقه در دو نوبت موجب شناسایی اسبهای جدید ورزشی و چابکسوران مستعد و حمایت از ورزشکاران می شود.

مجموعه سوارکاری گنبد در آرزوی بازسازی

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس به وضعیت این مجموعه سوارکاری اشاره و اضافه کرد: قدیمی ترین مجموعه سوارکاری استان در آروزی بازسازی کامل و برکندن رخت کهنه است.

وی افزود: بیش از 40 سال از ساخت این مجموعه ورزشی می گذرد که تاکنون بازسازی نشده است و برای بازسازی کامل این مجموعه به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و باید متولیان امر در این حوزه برنامه ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال کورسهای مختلفی در این مجموعه برگزار می شود و باید این سرمایه ملی را برای آیندگان حفظ کرد.

به گفته ایگدری، در حال حاضر این مجموعه با مشکل تامین نور و نداشتن پیست مناسب روبروست و باید این مشکلات با حمایت متولیان امر برطرف شود.

مدیر مجموعه سوارکاری گنبد کاووس بیان داشت: تخصیص نیافتن اعتبار و بودجه در سالهای گذشته برای این مجموعه ورزشی در حالیست که علاقمندان زیادی به ورزش سوارکاری در منطقه وجود دارد.

وی یادآور شد: گلستان مهد سوارکاری کشور بوده و باید برای توسعه این رشته ورزشی، موانع و مشکلات آن برطرف شود.