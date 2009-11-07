حسن ملک محمدی نماینده دامغان در شورای اسلامی درباره سرنوشت حوزه فرهنگ و هنر در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: این لایحه نه تنها بر حوزه فرهنگ بلکه بر تمام حوزه‌ها تاثیر گذار است. با کاهش سطح درآمد و پایین آمدن قدرت خرید خانواده‌ها در جامعه بزرگ ترین ضربه در مرحله اول بر بدنه حوزه فرهنگی می‌خورد.

وی ادامه داد: در این صورت بخش قابل توجه درآمد خانواده‌ها معطوف به حوزه اقتصادی می‌شود و دیگر توانی برای حضور در حوزه فرنگی نمی‌ماند. بیشترین حساسیت دولت و مجلس بر بخش فرهنگی است و نمایندگان در کمیسیون فرهنگی تلاش می‌کنند که بوجه مناسب برای ارتقا وضعیت هنر و سینما را فراهم کنند.

ملک محمدی گفت: حذف یارانه‌ها باید به همراه برنامه‌ریزی و برنامه بلند مدتی باشد که توان مالی مردم در تمام اقشار جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا آسیبی به حوزه فرنگ وارد نشود. باید تمام تلاش دولت به گرایش مردم به حوزه فرهنگ باشد تا بتوان جامعه‌ای سالم و بدون آسیب‌های روانی داشت.