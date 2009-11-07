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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

در قزوین؛

برگزاری مناقصه در واگذاری طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی الزامی است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان قزوین گفت: به منظور تامین کیفیت طرحهای عمرانی و کاهش هزینه ها، تمامی ادارات دولتی باید قانون مناقصه را به طور دقیق رعایت کنند.

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با توجه به اینکه رعایت قوانین و مقررات برگزاری مناقصه توسط دستگاه های اجرایی مشمول، موجب ارتقای رقابت و تامین کیفیت معاملات می شود تمامی مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی استان باید قوانین و مقررات وضع شده را کاملا رعایت کنند.

یزدان پناه افزود: رعایت این قانون که در برخی موارد از سوی دستگاه های اجرایی نادیده گرفته می شود ضمن آنکه تخلف است از آنجا که موجب کاهش هزینه های دستگاه ها نیز خواهد شد باید جدی گرفته شود.

وی یادآور شد: در جریان بررسی مناقصه حفاری و لایروبی چاه ها و کانالهای سرپوشیده با برآورد اولیه 800 میلیون ریال توسط یکی از شهرداری های استان قزوین مشاهده شد این مناقصه بدون تهیه نقشه و مشخصات و برآورد دقیق حجم کار و نوع چاه ها انجام شده است و برآورد مالی  آن نیز دارای اشکال است که با استناد به موارد قانونی نسبت به تجدید و اصلاح فرآیند مناقصه اقدام لازم صورت گرفت.

مدیرکل بازرسی استان قزوین بیان کرد: بازرسی تضمین کننده صحت عمل دستگاه های اجرایی است و خود را در کنار مدیران می بیند و در مواقع لزوم با تذکر و ارائه راهنمایی قانونی تلاش می کند از بروز تخلف و مشکل در روند کار اجرایی ادارات و ارگانها جلوگیری کند.

کد مطلب 978108

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