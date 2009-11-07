60 واحد بسیج دانش آموزی در مدارس قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسمی با حضور فرماندهان سپاه و مسئولان آموزش و پرورش استان قزوین به طور همزمان 60 پایگاه بسیج دانش آموزی افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

حجت الاسلام حسینی نماینده دفتر ولی فقیه در سپاه ناحیه قزوین گفت: راه اندازی پایگاه های بسیج در مدارس موجب تقویت روحیه بسیجی در فضاهای آموزشی و اشاعه امور معنوی می شود و جوانان با فرهنگ بسیجی هم بیشتر آشنا می شوند.

وی افزود: آینده کشور در گرو نسل جوان و خلاق است و اگر امروز جوانان ما تفکر بسیجی و انقلابی داشته باشند و خود را به سلاح ایمان و معنویت مجهز کنند می توانند کشور را در آینده با اقتدار مدیریت کنند.

حجت الاسلام حسینی عمل به دستورات دینی و انجام فرائض و تقویت بنیه علمی و پژوهشی بسیجیان را در شرایط کنونی ضروری خواند و اظهار داشت: با هوشیاری و حفظ وحدت می توان در مقابل دسیسه های دشمنان ایستاد و پیروز شد.