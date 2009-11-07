مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آخرین تصمیم گیری ها درباره حذف کنکورهای سراسری و کاردانی تشریح شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی: توزیع ایران چک های 200 هزار تومانی در آینده نزدیک منتفی شد

قیمت نفت دوباره به بالای 80 دلار رسید



اعتماد:

در ادامه رایزنی ها با علما در خصوص مسائل اخیر کشور صورت گرفت؛ واکنش مراجع تقلید به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور

البرادعی: بازرسان در سایت قم چیز نگران کننده ای ندیده اند

تیراندازی خونین در پایگاه نظامی آمریکا

ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار امیر قطر: خلیج فارس باید با همکاری کشورهای منطقه، امن و آباد شود

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرد: راه جدید برای عبور یارانه ها از بهارستان

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران فاش کرد: "ریگی" در مهرماه دستگیر و با دخالت اطلاعات پاکستان آزاد شد

ابرار:

اعلام انصراف عباس از شرکت در انتخابات

آیت الله جوادی آملی: با فقر نمی توان کشور را اداره کرد

از سی ام آبان ماه؛ ساعت کاری در تهران تغییر می کند

ابتکار:

انتقاد برخی مراجع از وضعیت اقتصادی، سیاسی و قضایی کشور؛ هشدارهای قم!

درخواست بهزاد نبوی برای علنی بودن دادگاه

سخنان معاون قوه قضائیه درباره شکایت از موسوی

اسرار:

در دیدار اعضای فراکسیون خط امام (ره) مجلس با مراجع عظام عنوان شد: خطر افراطی گری و تقاضا از مراجع برای آشتی ملی

محسن رضایی: سیاسی کردن محیط اجتماعی یک انحراف بزرگ و عقب گرد است

دولت های شبه مدرن نهادهای مردمی را می بلعند



اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار امیر قطر: کشورهای منطقه خلیج فارس باید همکاریها را افزایش دهند

البرادعی: تاسیسات هسته ای "فردو" نگران کننده نیست

در دیدار دکتر لاریجانی با مقام های عراقی مطرح شد؛ اعتقاد ایران و عراق بر توسعه روابط دو ملت

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب: خلیج فارس باید امن و آباد باشد

پیام تولید کنندگان به دولت با اشاره به نیازهای ساختاری: پول نمی خواهیم

رئیس بانک مرکزی: مجلس افزایش سرمایه بانکها را بپذیرد

تهران امروز:

هشدار خانم وزیر به زنان ایرانی ؛ در دوران اپیدمی آنفلوانزا باردار نشوید

کشتار در بزرگترین پایگاه نظامی جهان

رد و بدل شدن توپ یارانه ها بین پاستور و بهارستان

جام جم :

رهبر معظم انقلاب در دیدار امیر قطر: خلیج فارس باید به منطقه امن همکاری تبدیل شود

مخالفت کارشناسان با تشکیل حساب ویژه یارانه ها

تقدیر ضرغامی از هنرمندان سریال " نردبام آسمان"

جوان:

جانشین فرمانده کل سپاه: ریگی دستگیر اما با دخالت I.S.I آزاد شد

اولتیماتوم سازمان خصوصی سازی به نفتی ها

خیمه شب بازی تل آویو برای فرار از تراژدی گلدستون

جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب در دیدار امیر قطر: خلیج فارس باید به محلی برای همکاری همه کشورهای منطقه تبدیل شود

سازمان ملل به پیگیری گزارش "گلدستون" درباره جنایات رژیم صهیونیستی رای موافق داد

اعزام دانشجوی بورسیه به 3 کشور کانادا، انگلیس و آمریکا ممنوع شد

جهان صنعت:

وزیر اقتصاد در پی احتمال بازگشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها: اگر راهکار بیابیم استرداد منتفی می شود

اسامی کالاهای وارداتی بی کیفیت به کشور؛ تجارت کالاهای وارداتی تقلبی 200 میلیارد دلار شد

رکورد شکنی بی سابقه قیمت جهانی طلا

حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: خلیج فارس باید به منطقه ای امن و آباد تبدیل شود

لاریجانی: عراق نسبت به توطئه بیگانگان هوشیار باشد

در هجدهمین اجلاس سراسری نماز معرفی شد؛ سازمان زندان دستگاه برتر در امر اقامه نماز

حیات نو:

نگرانی علما از شرایط کشور

ممنوعیت اعزام دانشجو به برخی کشورها

انتقاد شدید اللحن علی مطهری از دولت: این روش حکومتداری نیست

خبر:

اطلاعیه دفتر رئیس جمهور درباره رخداد مهم هفته گذشته؛ حضور احمدی نژاد در مجلس، سراسیمه و از روی ناراحتی نبود

بررسی تاثیرات یارانه نقدی بر نرخ تورم؛ شما در کدام دهک جامعه قرار دارید؟

محمد مایلی کهن: شرمم می آید بگویم قلعه نویی شاگردم بوده

خراسان:

البرادعی: بازرسان در مرکز غنی سازی " فردو" چیز نگران کننده ای پیدا نکردند

تشکیل حساب در خزانه، پیشنهاد دولت به مجلس درباره هدفمند کردن یارانه ها

اظهارات دادستان و فرمانده انتظامی تهران درباره دستگیر شدگان تجمعات 13 آبان

دنیای اقتصاد:

حرف آخر دولت درباره یارانه ها

بازار سهام در ابهام و انتظار

توصیه های البرادعی به طرفین منازعه هسته ای ایران

تغییر ساعت کاری از 30 آبان

سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب: برخی دولت های عربی در قضیه لبنان و غزه موضع خوبی نگرفتند

بر اساس اعلام وزارت بهداشت؛ 80 درصد حجاج آنفلوانزای A می گیرند

در گفتگو با نمایندگان مجلس مطرح شد؛ راهکارهای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها

فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار امیر قطر: کشورهای منطقه نگذارند خواسته بیگانگان عملی شود

وزیر بازرگانی هشدار داد: مقابله با احتکار

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ خبر داد: دستگیری چند نفر در تجمعات 13 آبان

کاروکارگر:

رهبر انقلاب در دیدار امیر قطر: خلیج فارس باید به منطقه ای امن برای همکاری کشورها تبدیل شود

محجوب: لایحه هدفمند کردن یارانه ها علیه فقراست

آیت الله صافی در دیدار رئیس دیوان عالی کشور: مسئولان باید برای فساد ناشی از فقر در کشور چاره اندیشی کنند





کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار امیر قطر: دشمن برای همه کشورهای اسلامی برنامه دارد

افسر معترض دهها نظامی را به رگبار بست؛ زلزله در ارتش آمریکا به دنبال حادثه خونین تگزاس

آیت الله خاتمی: ایران با شیطان مذاکره نخواهد کرد

گسترش:

آیت الله خامنه ای در دیدار شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه: منطقه خلیج فارس باید به منطقه ای امن و آباد تبدیل شود

رونق بازار سرمایه با فلزات اساسی؛ صنعت مس، بورس را طلا کرد

تظاهرات هزاران نفر از کارگران اپل؛ چالش بزرگ جنرال موتورز در آلمان

وطن امروز:

ماجرای یک ساعت دستگیری ریگی

رهبر انقلاب در دیدار امیر قطر: همه کشورهای منطقه باید تلاش کنند خواسته بیگانگان عملی نشود

دبیر شورای عالی ترافیک کشور اعلام کرد: طرح تغییر ساعت کاری در تهران از 30 آبان

همبستگی:

رهبر معظم انقلاب در دیدار امیر قطر: همه کشورهای منطقه باید تلاش کنند خواسته بیگانگان عملی نشود

در دیدار اعضای فراکسیون خط امام (ره) مجلس با مراجع عظام تقلید عنوان شد: تاکید مراجع عظام تقلید بر ضرورت وحدت و تفاهم ملی و رفع مشکل معیشتی مردم

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: سیاسی کردن مسائل اجتماعی از مشکلات عصر امروز است



همشهری:

پیشنهاد تازه دولت برای خروج طرح یارانه ها از بن بست؛ حساب هدفمند کردن یارانه ها در خزانه، به جای صندوق

نایب رئیس کمیسیون عمران: مجلس، مترو را اصلی ترین ناوگان حمل و نقل عمومی می داند

از امروز اجرا می شود؛ توقیف خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا

هدف واقتصاد:

رهبر معظم انقلاب: دشمنان با تاکتیکی خاص سراغ کشورهای اسلامی می روند

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: افزایش کسری بودجه دولت طی چهار سال گذشته

وزیر مسکن اعلام کرد: واگذاری زمین رایگان به هنرمندان و خبرنگاران

