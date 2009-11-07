انجمن اولیا و مربیان و اهدافی که فراموش شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز همکاری خانه و مدرسه در قالب انجمن به سال ۱۳۲۶ شمسی برمی گردد. در آن سال شورای عالی فرهنگ، تشکیل این انجمنها را در همه آموزشگاهها همراه با شرح وظایفشان تصویب کرد. در سال ۱۳۴۶ شمسی، انجمن اولیا و مربیان ایران تاسیس و به ثبت رسید.

اهداف و برنامه های اولیه انجمن اولیا و مربیان

در مرامنامه اولیه این انجمن آمده است: " انجمن ملی اولیا و مربیان ایران سازمانی است غیرانتفاعی و غیردولتی، این موسسه با همکاری و پشتیبانی کسانی که به تربیت عمومی نونهالان و نوجوانان علاقه دارند تشکیل می شوند و هدفهای معین و مشخصی را بر محور سیاستهای کلی آموزش و پرورش کشور و با معیارهای فدراسیون بین المللی اولیا و مربیان برای نیل به هدفهای خود تعقیب می کند."

انجمن اولیا و مربیان دارای بیش از 16 هدف مشخص است که از آنها می توان به تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه، جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیتهای مربوط و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه، همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه دراجرای فعالیتهای پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی اشاره کرد.

همچنین تهیه برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه و کمک به مراقبان بهداشت ونظارت بر اجرای آن در مدرسه، خدمات فوق برنامه، اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت، مشاوره و برنامه ریزی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف انجمن، همکاری و مشارکت با شورای معلمان در برگزاری کلاسهای فوق برنامه از دیگر اهداف این انجمن است.

تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان، صاحبان ِحَرف، افراد خیر ومؤسسات خیریه در تأمین امکانات مورد نیاز، نظارت بر چگونگی اخذ کمکهای مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و نظارت بر نحوه هزینه وجوه حاصل از کمکهای مردمی نیز از اهداف نهایی این انجمن به شمار می رود.

موقیعت فعلی انجمن اولیا و مربیان

اما امروز و پس از گذشت 42 سال از تاسیس این انجمن، کارکرد و اهداف اصلی آن به حاشیه رفته و هسته مرکزی آن در حال تغییر است.

هم اکنون فعالیت انجمن اولیا و مربیان در برگزاری کلاسهای آموزشی برای والدین، تهیه نشریه پیوند و ارائه خدمات مشاوره ای به والدین آن هم به شکل محدود و تنها در مناطق شهری خلاصه شده و به جز این برنامه های معمول که از گذشته نیز وجود داشته طرحهای دیگری را دنبال نمی کند.

انجمن اولیا و مربیان در مدارس اهرمی برای دریافت پول از والدین دانش آموزان شده و به دلیل اینکه طی این سالها وزارت آموزش و پرورش به مدیران اجازه دریافت هرگونه وجه نقد از والدین را نداده این اعضای انجمن هستند که این نقش ممنوعه را بازی می کنند

در واقع طی سالهای گذشته، انجمن اولیا و مربیان در مدارس اهرمی برای دریافت پول از والدین دانش آموزان شده و به دلیل اینکه طی این سالها وزارت آموزش و پرورش به مدیران اجازه دریافت هرگونه وجه نقد از والدین را نداده این اعضای انجمن هستند که این نقش ممنوعه را بازی می کنند. اگرچه انجمن اولیا و مربیان طی سالهای گذشته با تدوین طرحی در ساماندهی کردن تخصص و مهارتهای والدین دانش آموزان و ایجاد اتاق فکر سعی داشته که رویکرد مالی خود به اعضای انجمن را به همفکری و همیاری تغییر دهد و مُهر بدنامی " پولی بودن "را از پیشانی خود پاک کند، اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.

نگاه اعضای انجمن به فعالیتهای آن

یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی شاهد واقع در منطقه 5 شهر تهران می گوید: متاسفانه امروز مدیران مدارس خواهان جذب وجه نقد از اعضای این انجمن هستند و کمتر از تواناییهای علمی و تخصصی آنها استفاده می شود.

این عضو فعال انجمن گفت: حدود ده سال پیش در مدرسه پسرم از اعضای فعال انجمن بودم و سال گذشته نیز پس از گذشت یک دهه باز هم در مدرسه دخترم عضو شدم اما واقعا نگاهها را متفاوت دیدم و آن را ناشی از تغییرات اجتماعی مدارس می دانم.

همچنین یکی دیگر از والدین دانش آموزان که دو سال پیش عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه پسر خود بوده در این باره می گوید: طی سالهای گذشته نقش انجمن اولیا و مربیان در مدارس تغییر کرده و کاملا ظاهری و سطحی شده است و بسیاری از اعضای انجمن پیش از اینکه از خانواده ها و دانش آموزان حمایت کنند از مدیر مدرسه پشتیبانی می کنند و به نوعی بلندگوی مالی آنها در میان والدین دانش آموزان هستند.

وی با اشاره به اینکه اشراف کاملی بر روی اهداف انجمن اولیا و مربیان و وظایف اعضای آن دارد می گوید: بنده وقتی این مشکلات را دیدم امسال عضو نشدم و حتی دیدگاهم را با مدیر مدرسه و اعضای سال گذشته مطرح کردم که مایه دلخوری هم شد و امروز فرزند من به همین دلیل تا حدودی دچار مشکل شده است.

اعتراف مسئولان اصلی انجمن اولیا و مربیان به انحرافها

اما "قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان" در این باره به مهر می گوید: " متاسفانه این فرهنگ غلطی است که در مدارس ما ایجاد شده و تلاش ما این است که آن را اصلاح کنیم چنانچه طی سال گذشته طرح ساماندهی تخصص و مهارت والدین را طی ارائه فرمهایی به آنها دنبال کردیم."

وزارت آموزش و پرورش چگونه می تواند بستر تغییر نگاه مالی به انجمن اولیا و مربیان را آماده کند در حالی که مدیران در پرداخت هزینه های اولیه خود در مضیقه هستند

فرشته حشمتیان می افزاید: "باید بپذیریم که این مشکل در مدارس ما وجود دارد و مدیران به جای دریافت پاکت حاوی پول از والدین باید خواسته های اساسی خود را مطرح کنند و ما نیز باید این بستر را فراهم آوریم."

با این همه وزارت آموزش و پرورش چگونه می تواند بستر تغییر نگاه مالی به انجمن اولیا و مربیان را که با افتتاح حساب " 2020 دریافت کمکهای مالی والدین به مدارس" پررنگتر شد را آماده کند وقتی که سرانه مدارس به موقع پرداخت نمی شود و مدیران در پرداخت هزینه های اولیه خود همچون پول آب و گاز و برق یا خرید گچ و تخته پاکن در مضیقه هستند.

همچنین معاون مالی و اداری انجمن اولیا و مربیان درباره علت نگاه مادی این انجمن به والدین دانش آموزان و غفلت در جذب مشارکت در زمینه های دیگر گفت :" متاسفانه همفکری با والدین مورد غفلت واقع شده و این اشتباه از آغاز تاسیس انجمن ایجاد شد که قابل تصحیح هم نیست."

حمیدرضا دانشجو در پاسخ به این سئوال که چرا انجمن اولیا و مربیان سالهاست که با نام کمک مالی والدین به مدارس شناخته می شود و هیچ کوششی برای پاک کردن این ذهنیت در مردم صورت نگرفته و تنها در هفته پیوند اولیا و مربیان شعارهایی در زمینه همکاری و مشارکت والدین سر داده می شود گفت: " این موضوع واقعیتی است که متاسفانه وجود دارد و ما به امید آن روزی هستیم که در مدارس اتاق فکری برای انجمن اولیا و مربیان راه اندازی شود و مشارکتها به سمت معنوی و تخصصی حرکت کند."

طرحهای نیمه تمام و تکراری

ایجاد اتاق فکر در مدارس یکی از طرحها و برنامه های " ابولفضل خادمیان " قائم مقام پیشین انجمن اولیا و مربیان بود که طبق آن اتاقی در مدرسه ایجاد می شود که والدین می توانستند با حضور در آن طی ساعات فعالیت مدارس از نزدیک با مشکلات و مسائل مدرسه آشنا شوند و با همفکری مدیر و معلمان مدرسه در رفع آن تلاش کنند.

این طرح که قطعاً می توانست در پیوند عمیقتر بین والدین و معلمان نقش بزرگی را ایفا کند هیچگاه اجرا نشد و در فایل کاری برنامه ریزان انجمن باقی ماند.

مراکز مشاوره یکی از زیرمجموعه های انجمن اولیا و مربیان است که به گفته رئیس گروه برنامه ریزی راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان تنها 145 مرکز مشاوره در 716 منطقه آموزشی فعالیت می کنند

به گفته دانشجو علت اجرا نشدن این طرح، نبود امکانات و فضای کافی در اغلب مدارس برای ایجاد این اتاق است که بدنبال این هستیم که طی سالهای آینده این مشکل را برطرف و حتما این اتاقها را در مدارس ایجاد کنیم.

همچنین انجمن اولیا و مربیان دارای مجلات و نشریه های تخصصی است که از لحاظ کیفی طی سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته است. با نگاهی به این نشریات طی سالهای گذشته می توان این نکته را به راحتی مشاهده کرد که محتوای اصلی آن تغییر چندانی نداشته و با مسائل و مشکلات دانش آموزان و دغدغه های والدین حرکت نکرده است.

مراکز مشاوره یکی دیگر از زیرمجموعه های انجمن اولیا و مربیان است که به گفته ناهید ابراهیم زاده رئیس گروه برنامه ریزی راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان تنها 145 مرکز مشاوره در 716 منطقه آموزشی فعالیت می کنند که بیشترین آنها در شهرهای بزرگ و پرجمعیت هستند.

این مراکز نیز طی سالهای گذشته به دلیل کمبود منابع مالی نتوانسته اند افزایش پیدا کنند و تنها به عده کمی از دانش آموزان خدمات مشاوره ای ارائه می دهند.

نگاه کارشناسان آموزشی به انجمن اولیا و مربیان

کارشناسان آموزشی معتقدند که انجمن اولیا و مربیان می تواند کمک شایانی را در تمام مسائل و

به دلیل وجود مشکلات متعدد آموزشی و تربیتی پیوند اولیا و مربیان بیش از هر زمان دیگری لازم است و تنها این دو نهاد هستند که می توانند با حرکت مکمل و روشن در تربیت بهتر فرزندان این مرز و بوم نقش ایفا کنند مرتضی ایمانی

مشکلات مدرسه اعم از آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و پرورشی و حتی مالی به مدیر و معلمان مدرسه داشته باشد که تنها راه آن تغییر این ذهنیت است که "انجمن اولیا و مربیان مساوی است با اسکناسهای رنگین". مرتضی ایمانی معاون پرورشی مدرسه عترت منطقه 11 در این باره می گوید طی سالهای اخیر به دلیل وجود مشکلات متعدد آموزشی و تربیتی در جامعه و ورود رسانه ها در این عرصه، پیوند اولیا و مربیان بیش از هر زمان دیگری لازم است و تنها این دو نهاد هستند که می توانند با حرکت مکمل و روشن در تربیت بهتر فرزندان این مرز و بوم نقش ایفا کنند و تاثیرات منفی رسانه ها را کمرنگ سازند.

این کارشناس مسائل تربیتی و پرورشی معتقد است: " این نهاد می تواند در مواقع بحرانی آموزش و پرورش نقش موثری را ایفا کند. برای مثال، امسال که ویروس آنفلوانزای نوع A شیوع پیدا کرده است و مدارس را تهدید می کند اولیا و مربیان می توانند با همکاری یکدیگر این مشکل را مرتفع کنند و تعداد دانش آموزان مبتلا را کاهش دهند."