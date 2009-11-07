اهداف سناریوی کشتی ربایی رژیم صهیونیستی

پس از نمایش خبری رژیم صهیونیستی درباره توقیف یک کشتی حامل سلاح که از ایران راهی دمشق بود، "ولید معلم "وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی همتای ایرانی خود در تهران حمل سلاح توسط این کشتی به سوریه را تکذیب کرد.

علاوه بر سوریه حزب الله لبنان نیز نسبت به این ادعای صهیونیستها که "کشتی توقیف شده حاوی سلاح بوده و قرار بود پس از انتقال به سوریه در اختیار حزب الله لبنان قرار بگیرد" را تکذیب کرد.

در همین رابطه برخی از رسانه های خارجی از رد این ادعا از سوی مصر خبر داند.

در این میان شبکه خبری العربیه با پخش گزارشی در این رابطه گفت : اسرائیل با توقیف این کشتی در پی دو هدف بوده است. ابتدا تل آویو در پی نشست روز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بررسی گزارش گلدستون به دنبال راهی برای فرار از این ماجرا و طرح مسئله جنجالی جدیدی بوده تا از این راه بتواند نگاه ها از گزارش گلدستون را به سوی دیگری منعطف کند.

دوم آنکه هدف اسرائیل از توقیف این کشتی بدست آوردن اهرم فشار در برابر سوریه در مذاکرات آتی صلح بوده است.

سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل روز چهارشنبه 13 آبان اعلام کرد : یک واحد دریایی اسرائیل در گشت ‌زنی عادی در 100 مایلی جنوب غرب ساحل اسرائیل به طور تصادفی به این کشتی ظنین شده و به محتوای آنـ که تسلیحات بوده ـ دسترسی پیدا کرده است.

این دومین کشتی است که رژیم صهیونیستی ادعا می ‌کند، محموله اسلحه داشته و مبدا آن نیز ایران بوده و آنها آن را کشف کرده ‌اند.

در ژانویه 2002، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی، کشتی "کارین آ" را که در دریای سرخ رفت‌ وآمد داشت، مجبور کرد به سواحل خود ببرد و به این ترتیب، این کشتی حامل پنجاه تن اسلحه را که ادعا می ‌شد برای نوار غزه و فلسطینیان فرستاده می ‌شود، توقیف کرد.

سپس صهیونیستها اعلام کردند که این کشتی از بنادر ایرانی بارگیری شده و مبدأ حرکت آن، از خلیج ‌فارس به سمت سرزمینهای اشغالی بوده و سپس با نمایش پر سر و صدای تلویزیونی آن، دولت جمهوریخواه آمریکا را در موقعیتی گذاردند که این دولت، ایران را در لیست کشورهای محور شرارت قرار داد.

اما بعدها با تحقیقات پلیس بین ‌الملل و عوامل مستقل بین ‌المللی، مشخص شد که مبدأ حرکت کشتی از بنادر یکی از کشورهای عربی منطقه بوده و هیچ گونه ارتباطی با ایران نداشته، اما موضوع به پای ایران نوشته شد.

به نظر می ‌رسد، با اشتیاق نسبی مقامات آمریکایی نسبت به گفتگو با ایران، رژیم صهیونیستی در پی آن است تا بار دیگر با سناریویی مشابه، شرایط کنونی را بر هم زده و آمریکا را به موضعگیری سخت علیه ایران مجبور سازد.