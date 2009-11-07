تولید نانوگرانول طبیعی آنتی باکتریال از گندم در کشور

یزدان رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: در این طرح با استفاده از گندم و نانو نقره موفق به تولید نوعی گرانول آنتی باکتریال شدیم.

وی به مشکلات گرانولهای نشاسته ای اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگترین مشکلات گرانولهای نشاسته ای رشد قارچها و باکتریها است که این مشکل باعث می شود که نتوان این ماده را کاربردی کرد.

رضازاده ادامه داد: برای رفع این مشکل از نانو تقره استفاده شد که با اضافه کردن آن از رشد قارچها و باکتریها در گرانول جلوگیری می شود. از این رو می توان آن را در تولید ظروف یک بار مصرف کاربردی کرد.

وی به کاربردهای پزشکی این ماده اشاره کرد و ادامه داد: از این ماده می توان در تولید نخ بخیه نیز استفاده کرد.