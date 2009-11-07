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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تولید نانوگرانول طبیعی آنتی باکتریال از گندم در کشور

تولید نانوگرانول طبیعی آنتی باکتریال از گندم در کشور

پژوهشگران کشور موفق به تولید نانو گرانول طبیعی آنتی باکتریال با استفاده از گندم شدند که این ماده برای صنایع پزشکی و ساخت ظروف یک بار مصرف کاربرد دارد.

یزدان رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: در این طرح با استفاده از گندم و نانو نقره موفق به تولید نوعی گرانول آنتی باکتریال شدیم.

وی به مشکلات گرانولهای نشاسته ای اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگترین مشکلات گرانولهای نشاسته ای رشد قارچها و باکتریها است که این مشکل باعث می شود که نتوان این ماده را کاربردی کرد.

رضازاده ادامه داد: برای رفع این مشکل از نانو تقره استفاده شد که با اضافه کردن آن از رشد قارچها و باکتریها در گرانول جلوگیری می شود. از این رو می توان آن را در تولید ظروف یک بار مصرف کاربردی کرد.

وی به کاربردهای پزشکی این ماده اشاره کرد و ادامه داد: از این ماده می توان در تولید نخ بخیه نیز استفاده کرد.

کد مطلب 978128

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