بایرلورکوزن مقابل اینتراخت پیروز شد/ مهدوی کیا همچنان دور از نظرها !

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرلورکوزن شب گذشته در چارچوب هفته دوازدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 4 بر صفر مقابل میهمان خود اینتراخت فرانکفورت پیروز شد.

برای شاگردان یوپ هاینکس در این دیدار کیسلینگ (2)، رینارتز (6)، کروس (11) و بندر (86) گلزنی کردند. لورکوزن با این پیروزی فاصله امتیازات خود با تیم دوم جدول، وردربرمن، را به 4 امتیاز رساند.

در این دیدار مهدی مهدوی کیا مثل دیدارهای گذشته جایی در ترکیب اینتراخت نداشت و به روند سکو نشینی اش ادامه داد.

هفته دوازدهم این رقابت ها امروز و فردا با برگزاری بازی های زیر پیگیری می شود:



شنبه 16/8/1388

* بایرن مونیخ - شالکه

* بوخوم - فرایبورگ

* هوفنهایم - ولفسبورگ

* ماینز - نورنبرگ

*مونشن گلادباخ - اشتوتگارت

یکشنبه 17/8/1388

* هانوفر - هامبورگ

* هرتابرلین - کلن

* وردربرمن - بروسیا دورتموند

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- وردربرمن 22 امتیاز - تفاضل گل 13+

3- هامبورگ 22 امتیاز - تفاضل گل 11+

4- شالکه 21 امتیاز

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16- نورنبرگ 9 امتیاز

17- بوخوم 8 امتیاز

18- هرتابرلین 4 امتیاز