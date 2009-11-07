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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۶

هفته دوازدهم بوندس لیگا/

بایرلورکوزن مقابل اینتراخت پیروز شد/ مهدوی کیا همچنان دور از نظرها !

بایرلورکوزن مقابل اینتراخت پیروز شد/ مهدوی کیا همچنان دور از نظرها !

صدرنشین رقابت‌های بوندس لیگا جمعه شب در دیدار با اینتراخت فرانکفورت به یک پیروزی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرلورکوزن شب گذشته در چارچوب هفته دوازدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 4 بر صفر مقابل میهمان خود اینتراخت فرانکفورت پیروز شد.

برای شاگردان یوپ هاینکس در این دیدار کیسلینگ (2)، رینارتز (6)، کروس (11) و بندر (86) گلزنی کردند. لورکوزن با این پیروزی فاصله امتیازات خود با تیم دوم جدول، وردربرمن، را به 4 امتیاز رساند.

در این دیدار مهدی مهدوی کیا مثل دیدارهای گذشته جایی در ترکیب اینتراخت نداشت و به روند سکو نشینی اش ادامه داد. 

هفته دوازدهم این رقابت ها امروز و فردا با برگزاری بازی های زیر پیگیری می شود:

شنبه 16/8/1388
* بایرن مونیخ - شالکه
* بوخوم - فرایبورگ
* هوفنهایم - ولفسبورگ
* ماینز - نورنبرگ
*مونشن گلادباخ - اشتوتگارت

یکشنبه 17/8/1388
* هانوفر - هامبورگ
* هرتابرلین - کلن
* وردربرمن - بروسیا دورتموند

جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2-  وردربرمن 22 امتیاز - تفاضل گل 13+
3- هامبورگ 22 امتیاز - تفاضل گل 11+
4- شالکه 21 امتیاز
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16- نورنبرگ 9 امتیاز
17- بوخوم 8 امتیاز
18- هرتابرلین 4 امتیاز

کد مطلب 978129

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