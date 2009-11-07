بایرلورکوزن مقابل اینتراخت پیروز شد/ مهدوی کیا همچنان دور از نظرها !

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرلورکوزن شب گذشته در چارچوب هفته دوازدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 4 بر صفر مقابل میهمان خود اینتراخت فرانکفورت پیروز شد.
برای شاگردان یوپ هاینکس در این دیدار کیسلینگ (2)، رینارتز (6)، کروس (11) و بندر (86) گلزنی کردند. لورکوزن با این پیروزی فاصله امتیازات خود با تیم دوم جدول، وردربرمن، را به 4 امتیاز رساند.
در این دیدار مهدی مهدوی کیا مثل دیدارهای گذشته جایی در ترکیب اینتراخت نداشت و به روند سکو نشینی اش ادامه داد.
هفته دوازدهم این رقابت ها امروز و فردا با برگزاری بازی های زیر پیگیری می شود:
شنبه 16/8/1388
* بایرن مونیخ - شالکه
* بوخوم - فرایبورگ
* هوفنهایم - ولفسبورگ
* ماینز - نورنبرگ
*مونشن گلادباخ - اشتوتگارت
یکشنبه 17/8/1388
* هانوفر - هامبورگ
* هرتابرلین - کلن
* وردربرمن - بروسیا دورتموند
جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- وردربرمن 22 امتیاز - تفاضل گل 13+
3- هامبورگ 22 امتیاز - تفاضل گل 11+
4- شالکه 21 امتیاز
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16- نورنبرگ 9 امتیاز
17- بوخوم 8 امتیاز
18- هرتابرلین 4 امتیاز
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