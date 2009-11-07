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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۷

اختصاصی مهر/

6 دانش آموز تهرانی دیگر به آنفلوآنزای نوع A دچار شدند

6 دانش آموز تهرانی دیگر به آنفلوآنزای نوع A دچار شدند

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از ابتلای 6 دانش آموز تهرانی دیگر به آنفلوانزای نوع A خبر داد و گفت: خوشبختانه آمار دانش آموزان مبتلا به این بیماری در شهر تهران رو به کاهش است.

دکتر زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: حال 12 دانش آموزی که هفته گذشته دچار این بیماری شده بودند بهبود یافته و برخی از آنها به مدرسه بازگشته اند.

این اظهارات در حالی از سوی یازرلو مطرح می شود که هفته گذشته 12 دانش آموز تهرانی به آنفلوانزای نوع A دچار شده بودند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه امروز هیچ مدرسه و کلاس درسی به دلیل شیوع آنفلوانزای نوع A تعطیل نشده است اظهار کرد: ارتقای سطح فرهنگ عمومی و افزایش آگاهی خانواده ها از مسائل بهداشتی و رعایت آن موجب پیشگیری از این بیماری شده است.

یازرلو همچنین از بازگشایی دوباره مجتمع استثنایی شهید محبی پس از بهبود حال دانش آموزان این مدرسه خبر داد.

کد مطلب 978133

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