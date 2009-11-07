6 دانش آموز تهرانی دیگر به آنفلوآنزای نوع A دچار شدند

دکتر زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: حال 12 دانش آموزی که هفته گذشته دچار این بیماری شده بودند بهبود یافته و برخی از آنها به مدرسه بازگشته اند.

این اظهارات در حالی از سوی یازرلو مطرح می شود که هفته گذشته 12 دانش آموز تهرانی به آنفلوانزای نوع A دچار شده بودند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه امروز هیچ مدرسه و کلاس درسی به دلیل شیوع آنفلوانزای نوع A تعطیل نشده است اظهار کرد: ارتقای سطح فرهنگ عمومی و افزایش آگاهی خانواده ها از مسائل بهداشتی و رعایت آن موجب پیشگیری از این بیماری شده است.

یازرلو همچنین از بازگشایی دوباره مجتمع استثنایی شهید محبی پس از بهبود حال دانش آموزان این مدرسه خبر داد.