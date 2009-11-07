پیشنهاد جدید البرادعی درباره تبادل سوخت/ تضاد پیشنهاد با مذاکرات وین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "محمد البرادعی" دیروز جمعه در مصاحبه با برنامه تلویزیونی "چارلی رز" با بیان این مطلب گفت: در پی مخالفت ایران با ارسال اورانیوم خود به روسیه و با هدف کاهش نگرانی های غرب درباره برنامه هسته ای ایران می توان اورانیوم غنی شده در این کشور را به ترکیه منتقل کرد.

این سخنان البرادعی در حالی مطرح می شود که ایران با انتقال اورانیوم خود به خارج قبل از دریافت اورانیوم با غنای 20 درصد مخالف است و خواهان دریافت و انتقال تدریجی اورانیوم است.

بر اساس سخنان البرادعی، ایران پس از تحویل اورانیوم به ترکیه، سوخت هسته ای خود را از روسیه تحویل می گیرد.

البرادعی گفت : این پیشنهاد می تواند به کار گرفته شود. ایران منافع زیادی در ترکیه دارد و دولت اوباما از آنجا که آمریکا خیلی با ترکیه راحت است با این پیشنهاد موافقت می کند.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که آخرین روزهای خود در این پست را سپری می کند در ادامه افزود : هر چند هنوز این پیشنهاد را به آنکارا ارائه نکرده ام اما با این وجود مطمئنم که ترکیه با این پیشنهاد موافقت می کند.

البرادعی افزود : من هر روز با ایرانی ها در ارتباط هستم. آنها به من گفته اند که علاقه مند هستند تا غنی سازی را در خاک خود ادامه بدهند اما من به آنها گفته ام که این خواسته شما موجب به شکست انجامیدن تمام تلاش ها برای حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای می شود.

پیشتر البرادعی پیشنهاد داده بود که اورانیوم غنی شده در ایران با مقیاس پائین ابتدا به روسیه منتقل شده و در آنجا تا مقیاس 20 درصد غنی شده و سپس به فرانسه منتقل شده و در آنجا تبدیل به میله سوخت شده و در انتها به ایران تحویل داده شود.