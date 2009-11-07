جوان بودن جرم نیست/ رودباریان با تیم مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فراز کمالوند شامگاه جمعه پس از کسب پیروزی در برابر استقلال اهواز در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: من پیش از این به عنوان مربی با تیم استقلال اهواز کار کرده ام و خوشحال هستم که امروز باز هم به این شهر بازگشته ام و بیشتر خوشحالم از اینکه مردم فوتبال فهم خوزستان امروز یک فوتبال تماشایی و جذاب را مشاهده کردند.

وی افزود: اگر نتایج مثبت هشت هفته اخیر استقلال اهواز را به دلایلی غیر از مسائل فنی ربط دهیم کمال بی انصافی است زیرا هیچ تیمی تاکنون ما را اینقدر تحت فشار قرار نداده است اما امروز باید عنوان کنم که مسائل حاشیه ای روی تیم استقلال اهواز به شدت تاثیر گذاشته بود.

من آبادانی هستم

کمالوند تصریح کرد: من، پدر و مادرم همه زاده آبادان هستیم و خوشحالم به استان خودم بازمی گردم و از اینکه دیدم هواداران استقلال اهواز باز هم مثل گذشته با ورزشگاه تختی اهواز آشتی کرده اند و با حضور پرتعداد خود تیم شهرشان را حمایت کردند، خوشحال شدم و امیدوار هستم روزی فرا برسد که فولاد و استقلال اهواز دوباره به جایگاه پر افتخار گذشته خود بازگردند.

جوسازی یک روزنامه ورزشی علیه من

وی با اشاره به جوسازی اخیر یک روزنامه ورزشی علیه خود اظهار داشت: دوست دارم این مسائل را رسانه ها نقل کنند. اخیرا یک روزنامه ورزشی هجمه شدیدی را علیه من آغاز کرده و هر روز موضوعی علیه من نوشته است و یک نفر را به عنوان جانشین من مطرح می کند. اگر آقایان به فکر این هستند که رفقایشان نیمکت تراکتورسازی را تصاحب کنند همین جا اعلام می کنم که این نیمکت متعلق به من نیست و هر وقت هواداران و مدیرعامل تیم تشخیص بدهند، با کمال میل آن را به نفر جدید تحویل می دهم.

سرمربی تراکتورسازی عنوان کرد: من موفق شده ام تیمی را از دسته اول به لیگ برتر بیاورم که در پایان نیم فصل دارای رتبه تک رقمی شده است ولی برخی ها در لباس میش، گرگ وار علیه من و تیمم حمله می کنند. این آقایان می گویند کمالوند جوان است و به درد تیم نمی خورد من هم می گویم جوان هستم ولی مگر جوان بودن من جرم است.

کمالوند افزود: تراکتورسازی در 9 سال 22 میلیارد تومان هزینه کرده ولی موفق به صعود نشده در حالیکه من افتخار می کنم با کمتر از دو میلیارد تومان، فصل گذشته این تیم را به لیگ برتر آوردم بنابراین نمی توان به من تهمت ناموفق بودن زد. امیدوارم این افراد دست از شیطنت بردارند زیرا در غیراین صورت مجبورم در آینده اسامی آنها را اعلام کنم.

وی گفت: هواداران اهوازی از تیمشان حمایت پرشور داشتند و اگر تجربه بازیکنان با تجربه مثل نصرتی و پولادی نبود بی شک در اهواز به مشکل برمی خوردیم.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص تعطیلات نیم فصل در این مقطع زمانی گفت: هدف ما باید اعتلای فوتبال ملی باشد. همین فولاد در حساس ترین شرایط بازیکنان خود را به تیم ملی می داد و حتی برای این کار متحمل ضررهای فراوانی شد به همین دلیل من اعتراضی ندارم.

رودباریان با تیم مشکلی ندارد

کمالوند در خصوص اینکه گفته می شود حسن رودباریان از تیم قهر کرده است، اظهار داشت: رودباریان تا یک روز قبل از بازی با تیم تمرین کرد و وقتی لیست 18 نفره تیم را نوشتم آخرین نفری بود که با وی روبوسی کردم بنابراین هیچ مشکلی در این خصوص برای تیم و این بازیکن به وجود نیامده است.

در این بازی ابتدا تیم تراکتورسازی با گلهای لئونارد پیمنتا (5)، محمدحسن ابراهیمی (10) و فرهاد خیرخواه (25) از میزبان خود پیش افتاد و تلاش تیم استقلال اهواز برای تغییر نتیجه فقط دو بار توسط محسن ارزانی (37) و علیرضا خنیفر (42) به ثمر نشست تا این تیم در پایان متحمل شکست 3 بر2 شود.

تراکتورسازی با این پیروزی 23 امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و استقلال اهواز نیز با 21 امتیاز به رده دهم جدول تنزل یافت. این نخستین شکست تیم فوتبال استقلال اهواز از زمان حضور مجید باقری نیا در این تیم بود.