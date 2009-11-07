متوجه نشدم چرا شریفات پنالتی را زد / شرمنده هواداران شدم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید باقری نیا شامگاه جمعه پس از کسب یک شکست خانگی در نشست خبری خود در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: متاسفانه ما در دقیقه 9 بازی دومین گل را دریافت کردیم اما بیشترین ناراحتی من این است که از همان مکانی گل دریافت کردیم که پیش بینی می کردم و در تمرینات مدافعان را در این خصوص توجیه کرده بودم که حریف به چه شکلی حمله می کند اما غفلت هر دو مدافع ما منجر به دریافت گلها شد.

قرار نبود شریفات پنالتی بزند

وی افزود: با وجود اینکه سه گل دریافت کردیم ولی خیلی سریع به بازی برگشتیم ولی در بدترین شرایط به خاطر احساساتمان پنالتی را از دست دادیم زیرا پنالتی زنهای تیم استقلال اهواز، میلاد میداوودی و رضا معقولی بودند و متوجه نشدم که چرا شریفات پشت توپ برای زدن ضربه پنالتی ایستاد.

باقری نیا اضافه کرد: وقتی پناتی شد، دیدم میداوودی توپ را گرفت که بزند و وقتی برگشتم دیدم شریفات پشت توپ ایستاده و دیگر زمان برای اعتراض من باقی نمانده بود و این شد که شریفات که می توانست با آن پنالتی بازی را به تساوی 3 بر 3 بکشاند، ضربه را به دستان دروازه بان کوبید.

وی تصریح کرد: نیمه دوم تراکتورسازی به دنبال از حرکت انداختن بازی بود که در این کار موفق شد و جریان تهاجمی، ما را از حرکت انداخت.

به این باخت نیاز داشتیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز گفت: استقلال اهواز بعد از هشت هفته به این باخت نیاز داشت اما ای کاش یک بازی خارج از خانه را واگذار می کردیم زیرا هواداران ما از این بازی استقبال بی نظیری کرده بودند و من با این باخت شرمنده آنها شدم.

باقری نیا در خصوص تاثیر مسائل حاشیه ای در خصوص دوپینگ در هفته اخیر بر این شکست گفت: اگر تیمی 90 دقیقه توانایی بازی داشته باشد را نباید با اتهام دوپینگ تخریب کرد. میانگین تیم استقلال اهواز 23 سال است و از این تیم جوان انتظاری جز دویدن نیست ولی در هفته های اخیر با طرح مسائل حاشیه ای علیه تیم باعث به وجود آمدن جو بدی شدند.

وی اضافه کرد: نمی توانم بگویم این مسائل حاشیه ای روی تیم تاثیری نداشته زیرا در هفته اخیر مجبور بودم یا جواب خبرنگاران را بدهم یا اینکه برای حل دعواها حاضر باشم.

بی خیال نبودیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه شما در هفته اخیر به طور مرتب از شناخت عمیق خود از تراکتورسازی به علت حضور به عنوان مدیرفنی در این تیم صحبت می کردید که به نوعی باعث ایجاد یک اعتماد به نفس کاذب و خودبزرگ بینی در بین بازیکنان شد به همین دلیل آنها با بی خیالی تمام وارد میدان شدند و در 25 دقیقه سه گل دریافت کردند؟ گفت: چنین موضوعی را قبول نمی کنم زیرا در هفته اخیر چند نوبت بازی های تراکتورسازی را برای بازیکنان آنالیز کردم و چگونگی حمله و دفاع را به آنها آموزش دادم. اتفاقا انگیزه من برای شکست دادن این تیم بسیار بالا بود بنابراین تیم در این بازی بی خیال نبود.

باقری نیا با اشاره به اینکه در اواخر بازی با چهار مهاجم به سمت دروازه تراکتورسازی حمله کردیم، گفت: متاسفانه این شیوه بازی جواب نداد و آنها به خوبی بازی را کنترل کردند.

در این بازی ابتدا تیم تراکتورسازی با 3 گل بر استقلال اهواز با 2 گل پیروز شد.

تراکتورسازی با این پیروزی 23 امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و استقلال اهواز نیز با 21 امتیاز به رده دهم جدول تنزل یافت.

این نخستین شکست تیم فوتبال استقلال اهواز از زمان حضور مجید باقری نیا در این تیم بود.