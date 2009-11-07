بیماران روماتیسمی واکسن آنفلوانزای فصلی بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز روماتیسم ایران با اعلام این خبر افزود: به دلیل ضعف سیستم ایمنی، بیماران روماتیسمی بیش از سایرین در معرض ابتلا به آنفلوانزا قرار دارند و در صورت ابتلا به این بیماری با شدت بیشتری گرفتار می شوند.

دکتر فرهاد غریب دوست ادامه داد: همچنین به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن این بیماران احتمال ابتلا به عفونت در آنان زیاد بوده و در صورت ابتلا عفونت آسیب دیدگی ریه و مغز در این افراد بیشتر است.

وی تصریح کرد: بیماران روماتیسمی که از داروهایی همچون کورتن،سیکلوفوسفامایدو آزاتیوپرین و متوترکسات نیز استفاده می کنند باید در برابر بیماری آنفلوانزا واکسینه شوند.

رئیس مرکز روماتیسم ایران به بیماران روماتیسمی توصیه کرد در صورتی که علایم عمومی سرماخوردگی در آنان بیش از 3 روز ادامه یافت یا اینکه سرما خوردگی آنان با سرفه و خلط همراه بود به پزشک مراجعه کنند.

غریب دوست اجتناب این افراد از حضور در محیطهای عمومی غیر ضروری را یادآور شد و افزود: ضروری است این افراد همچنین ایمنی بدن خود را با مصرف میوه هایی که سرشار از ویتامین C هستند، مانند لیمو شیرین، کیوی، سبزیجات، گوجه فرنگی و... تامین کنند.

وی گفت: به بیماران روماتیسمی توصیه می شود روزانه دو عدد قرص ویتامین سی حاوی "روی" مصرف کرده تا آنجا که می توانند از مایعات گرم مانند چای و قهوه استفاده کنند.

رئیس مرکز روماتیسم ایران با اشاره به اینکه استفاده از مایعات گرم اثر غرغره کردن را دارد، افزود: این مایعات تمام ویروسها را از گلو تا معده شست و شو داده امکان تکثیر یا زنده ماندن ویروسها را از بین می برد.

وی در مورد احتمال ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A یا خوکی یاد آور شد: تنها راه ورود این بیماری به بدن، بینی و دهان است که غرغره آب نمک 1 تا 2 بار در روز از تکثیر این بیماری جلوگیری می کند.

غریب دوست گفت: در یک اپیدمی جهانی و با وجود تمام اقدامات احتیاطی جلوگیری از ورود آنفلوانزای نوع A غیر ممکن است.

وی تصریح کرد: آنفلونزای خوکی دو تا سه روز عفونت اولیه در گلو و بینی دارد و بعد علایم ظاهری آن مشخص می شود. از این رو ضروری است افراد با پنبه ای که به آب نمک ولرم آغشته است، داخل حفره های بینی را روزی یک بار با هدف کاهش ویروسها پر کنند.