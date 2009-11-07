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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

یازرلو در گفتگو با مهر:

طرح شورای عالی ترافیک درباره تغییر ساعت کار مدارس توجیه اجتماعی ندارد

طرح شورای عالی ترافیک درباره تغییر ساعت کار مدارس توجیه اجتماعی ندارد

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران درباره علت مخالفت خود با تغییر ساعت آغاز به کار مدارس گفت: آموزش و پرورش شهر تهران درباره طرح شورای عالی ترافیک نظر متفاوت دارد و با آن مخالف نیست.

دکتر زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگرچه این طرح توجیه فنی 12 درصدی دارد ولی توجیه اجتماعی ندارد.

بر اساس مصوبه شورایعالی ترافیک، ساعت کار  بانکها 7 تا 15، ادارات دولتی 7 و 30 تا 15 و 30، مدارس و دانشگاهها 8 یا 8 و 30 تا 13 یا 15 تعیین و همچنین ساعت کار صنوف از ساعت 9 و 30 تا 16 مشخص شده است. ساعت شروع فعالیت مدارس ابتدایی 8 و 30، دانشگاهها و دبیرستا‌نها نیز 8 تعیین شده تا بر این اساس دانش آموزان دوره ابتدایی زمان بیشتری برای استراحت داشته باشند.

در این طرح پیش بینی نشده است که افراد کارمندی که فرزند دانش آموز دارند و باید زودتر از آنها خانه را ترک کنند، چگونه فرزند خردسال خود را تا رفتن به مدرسه در خانه تنها بگذارند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران توضیح بیشتری در این باره نداد.

کد مطلب 978152

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