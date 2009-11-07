ابداع زبان برنامه نویسی جدید توسط محقق ایرانی دانشگاه منچستر

به گزارش خبرگزاری مهر، محقق ایرانی الاصل دانشگاه منچستر زبان جدیدی برای رایانه ها ابداع کرده است که می تواند نحوه دسترسی به اطلاعات در اینترنت را متحول سازد.

بیژن پارسیا استاد دانشگاه منچستر زبان OWL2 را که زبان برنامه نویسی مشابه HTML است ابداع کرده است. این زبان که با همکاری متخصصان دانشگاه آکسفورد ابداع شده است به رایانه ها امکان شناسایی و درک مفاهیم حالات انسانی را خواهد داد.

رایانه ها از این زبان برای درک محتوی وب سایتهایی که توسط کابران مورد جستجو قرار گرفته و یا طبقه بندی می شوند استفاده کرده و در عین حال زبان جدید در زمینه پزشکی نیز بسیار کاربردی خواهد بود.

بر اساس گزارش England's Northwest، به گفته بیژن پارسیا زبان OWL2 امکان ترجمه ای نزدیک به ترجمه انسان از محتوی وب سایتها را به برنامه های رایانه ای خواهد داد.

برای مثال زمانی که در متنی از ترکی بر روی یک استخوان سخن گفته می شود که آن استخوان بخشی از پای انسان به شمار می رود، این زبان جدید به صورت خودکار ترک استخوان را ترکی بر روی استخوان پا تعبیر می کند.