راهیابی سه شطرنج باز خراسان رضوی به مسابقات جهانی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضاپاشا نجاتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: میتراحجازی پور، سیاوش وجدانی و علیرضا علمایی سه شطرنج باز راه یافته به این مسابقات هستند که فردا هفدهم آبان ماه به ترکیه اعزام می شوند.

وی به تعداد کم خانه های شطرنج در سطح استان اشاره کرد و گفت: داشتن فضای اختصاصی، میز و صندلی و امکانات سخت افزاری از مشکلات این رشته ورزشی در خراسان رضوی است.

پاشانجاتی به فعالیت خوب شهرستانهای زاوه، سبزوار، خلیل آباد، کاشمر و قوچان اشاره کرد و از تربت حیدریه و تربت جام به خاطر استقبال نکردن از این رشته ورزشی انتقاد کرد.

دبیر هیئت شطرنج با اشاره به اینکه سه هزار نفر در سطح استان کارت عضویت این رشته را دارا هستند، گفت: نوجوانان و جوانان بیش از سایر گروه های سنی از این رشته استقبال می کنند.

رضا پاشانجاتی از وجود هفت مدرسه خصوصی فعال در سطح مشهد و یک مدرسه شطرنج در نیشابور خبر داد و افزود: سال گذشته سه مدرسه در سطح مشهد فعالیت داشتند که امسال تعداد آن به هفت مدرسه رسیده است.

وی تعداد مربی درجه سه در سطح استان را 44 نفر عنوان کرد و ادامه داد: تعداد مربی درجه دو در سطح استان 28 نفر و درجه یک، دو نفر است و تعداد اعضای دارای کارت مربیگری توجیهی 10 نفر است.

دبیر هیئت شطرنج خراسان رضوی تعداد داوران درجه سه را 44 نفر و درجه دو را 22 نفر اعلام کرد و افزود: خراسان رضوی تنها یک داور بین المللی دارد.

تنها عضو تیم ملی خراسان رضوی میترا حجازی پور نوجوان 16 ساله این استان است.