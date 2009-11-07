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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۴

نظری در فیلم "سر به مهر" بازی می‌کند

نظری در فیلم "سر به مهر" بازی می‌کند

فلور نظری این روزها مشغول بازی در فیلم تلویزیونی "سر به مهر" به کارگردانی مجتبی اسدی‌پور است.

فلور نظری در این باره به خبرنگار مهر گفت: از مدتی پیش بازی در فیلم تلویزیونی "سر به مهر" را به کارگردانی مجتبی‌ اسدی‌پور و تهیه‌کنندگی جعفری برای شبکه تهران شروع کردم. فیلمنامه این فیلم که نام آن موقت است را حمید عرب شهیری نوشته و مضمون آن معمایی و پلیسی است. رامسین کبریتی، عزت‌الله جامعی، کاوه مهدوی، سولماز آق‌مقانی، مهوش وقاری و و غزاله نظر همبازی‌هایم هستند و من نقش محوری شیرین را بازی می‌کنم.

وی در ادامه افزود: همزمان با پروژه "سر به مهر" در فیلم "شب‌ علی‌اصغر" از اپیزودهای مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" به کارگردانی محمود معظمی بازی می‌کنم. در این فیلم حسین توشه و رضا آحادی همبازی‌هایم هستند و به تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان تولید می‌شود.

کد مطلب 978155

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