فلور نظری در این باره به خبرنگار مهر گفت: از مدتی پیش بازی در فیلم تلویزیونی "سر به مهر" را به کارگردانی مجتبی‌ اسدی‌پور و تهیه‌کنندگی جعفری برای شبکه تهران شروع کردم. فیلمنامه این فیلم که نام آن موقت است را حمید عرب شهیری نوشته و مضمون آن معمایی و پلیسی است. رامسین کبریتی، عزت‌الله جامعی، کاوه مهدوی، سولماز آق‌مقانی، مهوش وقاری و و غزاله نظر همبازی‌هایم هستند و من نقش محوری شیرین را بازی می‌کنم.

وی در ادامه افزود: همزمان با پروژه "سر به مهر" در فیلم "شب‌ علی‌اصغر" از اپیزودهای مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" به کارگردانی محمود معظمی بازی می‌کنم. در این فیلم حسین توشه و رضا آحادی همبازی‌هایم هستند و به تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان تولید می‌شود.