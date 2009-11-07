قرارداد همکاری دانشگاه بیرجند و سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم امضا این تفاهمنامه یکی از استراتژی های وزارت کار و امور اجتماعی را اصل توسعه و فرهنگ کارآفرینی دانست و گفت: در این راستا برگزاری جشنواره های کارآفرینی و دوره های آموزشی کسب و کار کارآفرینی را داشته ایم.

مهدی فرجامی از آموزش 100 نفر در دانشگاه و تأمین اعتبار توسط اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با انعقاد این قرارداد خبر داد و افزود: به ازای هر نفر 75 هزار تومان به دانشگاه پرداخت خواهیم کرد.

وی طول دوره را 72 ساعت ذکر کرد و بیان داشت: در این دوره ها قوانین و مقررات کسب و کار در سر فصل قرارداده شده است و کلیات قوانین و مقررات، آشنایی با قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی و آموزشی طرح نویسی به دانشجویان آموزش داده می شود تا برای ورود به بازار کار آماده شوند.

فرجامی دوره های کارورزی فارغ التحصیلان را یکی از مصوبات شوراهای اشتغال کشور دانست و گفت: فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در واحدهای تولیدی بخش خصوصی به مدت 11 ماه مشغول به کار می شوند.

وی ادامه داد: در این مدت فارغ التحصیلان مقطع کاردانی 50 درصد، کارشناسی 70 درصد و کارشناسی ارشد 90 درصد حقوق پرداخت می شود که در مناطق محروم 70 درصد حقوق آنها را اداره کار و امور اجتماعی پرداخت می کند.

معاون سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی در پایان از اهرمهای تشویقی برای کارفرمایانی که این افراد را بعد از اتمام دوره استخدام با قرارداد چهار ساله مشغول به کار کنند، خبر داد و یادآور شد: از جمله این اهرمهای تشویقی برگشت حقوق پرداختی توسط کارفرما در مدت 11 ماه توسط دولت و معافیت از سهم بیمه کارفرماست.

محمدرضا میری رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم برگزاری این دوره ها برای آشنایی دانشجویان با آموزشهای عملیاتی و ارتباط بیشتر بین دانشگاه و جامعه و عمل به تعهدات جامعه دانست و گفت: بحث ارتباط با جامعه باعث می شود فاصله ای که بین دانشگاه و جامعه به وجود آمده است، از بین برود.