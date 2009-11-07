الجزیره و الاهلی پیروز شدند / گل مبعلی مانع از شکست النصر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات جمعه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های الجزیره و الاهلی به ترتیب برابر بن یاس و النصر به برتری رسیدند.

الجزیره جمعه شب در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف بن یاس رفت و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 5 بر3 از پیش رو بردارد. برای الجزیره در این بازی تونی (12)، ریکاردو اولیویرا (18 و 82)، سبیت خاطر (35) و علی احمد مبخوت (85) گلزنی کردند و گل‌های تیم بن یاس نیز توسط بابا جورج (20)، ذیاب عوانه (52) و آندری سانگهور (63 - پنالتی) به ثمر رسید.

الجزیره با این پیروزی 16 امتیازی شد و به رده نخست جدول صعود کرد، بن یاس نیز با 11 امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند.

در یکی از دیدارهای جذاب هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات جمعه شب تیم فوتبال النصر در ورزشگاه آل مکتوم شهر دوبی میزبان الاهلی بود و در حالیکه از وجود ایمان مبعلی در ترکیب خود بهره می برد، در پایان با نتیجه 2 بریک تن به شکست داد.

ایمان مبعلی در دقیقه 46 تک گل تیم النصر را وارد دروازه تیم میهمان کرد و این در حالی بود که تیم الاهلی دوبار در دقایق 27 و 65 به ترتیب توسط احمد خلیل و یوسف جابر به گل رسید. جابر گل دوم الاهلی را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. سرخپوشان دوبی با برتری مقابل النصر 7 امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد و جای النصر را گرفت. مهرزاد معدنچی یکی از بازیکنان اصلی تیم فوتبال الاهلی در دیدار النصر بود.

- هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز و فردا با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

شنبه - 16/8/88

* العین - الظفره

* الشارجه - عجمان

یکشنبه - 17/8/88

* الشباب - الامارات

* الوصل - الوحده

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

1- الجزیره 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- العین 13 امتیاز

3- الوحده 12 امتیاز

4- بن یاس 11 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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10- الوصل 4 امتیاز

11- الشباب 3 امتیاز

12- عجمان بدون امتیاز

مبعلی بهترین گلزن ایرانی لیگ برتر امارات

ایمان مبعلی هافبک ایرانی تیم النصر دوبی با به ثمر رساندن یک گل در دیدار مقابل الاهلی 5 گله شد و در رده سوم جدول گلزنان لیگ امارات قرار گرفت. مبعلی بهترین گلزن تیم النصر بوده که در 6 بازی این فصل موفق به ثمر رساندن 5 گل شده است. جواد کاظمیان با دو گل ، مهرزاد معدنچی و مازیار زارع نیز هر کدام با یک گل زده پشت سر ایمان مبعلی قرار دارند.