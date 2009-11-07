بها دادن به رشته های پایه راز تحول ورزش است/ مسئولان بیشتر توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "وحید مرادی" که در شهر هانوی ویتنام، محل برگزاری سومین دوره بازی های داخل سالن آسیا حضور دارد با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی از شنای ایران حمایت های لازم را به عمل بیاورند بدون شک در مسابقات آسیایی گوانگجو مدال آور خواهیم بود چرا که شناگران ایران انگیزه بالایی دارند.



وی افزود: شنای ایران چهار سال پیش هیچ حرفی برای گفتن در آسیا نداشت اما امروز بچه ها در قسمت تیمی روی سکوی سومی آسیا می ایستند.

رئیس فداسیون شنا در ادامه اظهار داشت: به نظر می رسد آنچنان که باید به ورزش های پایه در کشورمان اهمیت داده نمی شود و به عقیده من تا زمانی که مسئولان ورزش کشور تنها به دو تا سه رشته توجه می کنند، با چنین مسائلی مواجه هستیم.



وی خاطرنشان کرد: خوشحالم که باوجود مشکلات فراوان، تیم شنای ایران ارزش های خود را نشان داد اما نباید فراموش کرد که این رشته با علم و فناوری روز جهان گره خورده است و نیاز به سرمایه گذاری دارد.



مرادی در پایان گفت: در مسابقات شنا، یک شناگر باید قهرمان باشد تا قهرمان شود و با احتمال و شانس کسی قهرمان جهان نمی شود و مدال های توزیع شده کاملا واقعی است.