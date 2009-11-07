کشته و زخمی شدن دهها نظامی ناتو در عملیات جستجو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، اگرچه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هیچ توضیحی را درباره مفقود شدن دو نظامی آمریکایی در غرب افغانستان نداده است، رئیس پلیس ولایت بادقیس اعلام کرد که اقدامات ناتو به طور غیرعمد منجر به کشته شدن بسیاری از نظامیان آمریکایی طی حملات هوایی خود می شود.

در همین حال شبه نظامیان طالبان ادعا کردند که تاکنون جسد دو نظامی آمریکایی مفقود شده را پیدا کردند اما ناتو قول داده است که همچنان به عملیات جستجو و نجات برای یافتن دو نظامی خود ادامه دهد.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز جمعه در بیانیه ای از مفقود شدن دو نظامی آمریکایی در غرب افغانستان خبر داد که این نظامیان از دو روز گذشته تاکنون در این کشور ناپدید شده اند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر بیش از 100 هزار نظامی بین المللی تحت نظارت ناتو و فرمانده های آمریکایی در افغانستان مستقر شده اند و با طالبان مبارزه می کنند.