تصمیم واشنگتن درباره سپر موشکی با توجه به منافع آمریکا اتخاذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فیلیپ گوردون" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اورآسیا دیروز جمعه در کنفرانسی خبری اعلام کرد: آمریکا اعلام می کند که تصمیم اخیر در خصوص سپر موشکی را بر اساس اطلاعات خود نسبت به اصول اقتصادی بودن آن و برنامه موشکی ایران اتخاذ کرده است.

گوردون در ادامه اعلام کرد: "باراک اوباما" در وحله اول بر اساس اطلاعات امنیتی و پیروی از اصول مقرون به صرفه بودن ابزار تصمیم گرفت.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه با اشاره به استقبال روسیه از انصراف آمریکا برای استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی گفت : روسیه در شمار دلایل اصلی برای تغییر برنامه های ما در خصوص سپر ضد موشکی نبوده است. اگر در روسیه این مسئله را مثبت ارزیابی کرده اند، ما بسیار خوشحالیم، اگر در روسیه برای همکاری با ما در مسائل سپر ضد موشکی و دیگر موارد از جمله ایران آمادگی برای همکاری وجود داشته باشد ما نیز برای چنین همکاری آماده هستیم.

گوردون افزود: همانطور که ما پیش از این هم اعلام کرده بودیم، محرک اصلی در امر اتخاذ چنین تصمیمی آن بود که چگونه می توانیم از آمریکا و متفقان خود حراست کنیم. سیستم جدید سپر ضد موشکی برای تامین امنیت به بهترین وضع ممکن تنظیم شده است. ما باید به تهدیدات واقعی پاسخ دهیم.

به گفته وی سیستم جدید سپر موشکی اجازه خواهد داد که کل اروپا تحت پوشش قرار گیرد.