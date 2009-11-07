مصطفی رستگاری در این باره به خبرنگار مهر گفت: بعد از ماه رمضان نگارش فیلم تلویزیونی "درها و پرده‌ها" را شروع کردم که به تازگی تمام شده است. پیش‌تولید این پروژه به تهیه‌کنندگی کامران مجیدی و کارگردانی سیامک کاشف‌آذر به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو شروع شده و اواسط آذرماه کلید می‌خورد. هنوز بازیگران پروژه قطعی نشدند.

وی در ادامه افزود: این فیلم اقتباسی امروزی از قصه گنبد فیروزه‌ای رنگ حکیم نظامی گنجوی است. در واقع این پروژه بعد از فیلمنامه "چهل سالگی" دومین کار اقتباسی من است و سعی کردم فیلمنامه به گونه‌ای نوشته شود تا مخاطب با آن ارتباط برقرار کند و جذابیت لازم را داشته باشد. "چهل سالگی" هم اقتباسی امروزی از مثنوی معنوی است.

رستگاری درباره انتخاب هفت گنبد نظامی گنجوی گفت: در هفت گنبد زیباشناسی رنگ عرفان‌های اسلامی وجود دارد و قصه گنبد فیروزه‌ای رنگ به نوعی مجلس سوم محسوب می‌شود که در دل یک سوگواری معنوی، شادی وجود دارد. همچنین برای نگارش فیلم سینمایی "در لباس دیگران" به کارگردانی رئیسیان صحبت‌های مقدماتی انجام شده، ولی هنوز نگارش را شروع نکردم.