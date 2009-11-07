دیدار رئیس کتابخانه ملی با اعضای مجلس سنای زیمبابوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در این دیدار ضمن معرفی اهداف انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، به بیان سیاست های فرهنگی کشورمان پرداخت و گفت: جایگاه فرهنگ و آموزش به حدی مورد توجه رهبران انقلاب اسلامی قرار داشت که چند اصل مهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مسائل پرداخته است.

اشعری به دستاوردهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: فرهنگ سازی برای گسترش سنت های مردم مسلمان ایران به خصوص سنت وقف و نذر یکی از ظرفیت های مهم برای افزایش مراکز و فعالیت های آموزشی و فرهنگی است که مورد توجه مسئولین ایران قرار گرفته است.

مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به سوال نمایندگان پارلمان زیمبابوه در مورد "چگونگی مدیریت جامعه ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به مشکلات مختلف، به نحوی که هیچگاه جامعه از مسیر توسعه خارج نشده است" گفت: الگوی حکومت داری در نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از نظام حکومتی اسلام است که در آن ارزش های مهمی چون اجرای احکام نورانی اسلام موجب شده است تا با مشارکت و وحدت همه ملت ایران از هر نژاد و دینی جامعه به سوی پیشرفت و تعالی همه جانبه حرکت کنند و در مقابل مشکلات تسلیم نشود.

اعضای کمیته مشترک کمیسیون های سیاسی - دفاعی و فرهنگی – آموزشی مجلس سنای زیمبابوه نیز در این دیدار به ارائه گزارشی در مورد سیاست ها و فعالیت های فرهنگی زیمبابوه و مشکلات و چالش های فرهنگی این کشور پرداخته و خواستار استفاده از تجربیات کشورمان در حل مشکلات و چالش های پیش روی جامعه زیمبابوه شدند.

نمایندگان پارلمان زیمبابوه همچنین با اشاره به اهمیت روابط کشور خود با جهموری اسلامی ایران به همزمانی 30 امین سال استقلال این کشور با 30 امین سال پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرده و خواستار استفاده از تجربیات کشورمان در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی به خصوص سواد آموزی و توسعه مراکز و فعالیت های آموزشی شدند.

علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور روز چهارشنبه تهران را به مقصد آفریقا به منظور گسترش روابط فرهنگی کشورمان با جمهوری های زیمبابوه و آفریقای جنوبی ترک کرد.





